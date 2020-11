Señor director:



Leyendo las páginas de DIARIO DE CUYO me encuentro con una encuesta llevada acabo por este prestigioso medio de comunicación sanjuanino. Las cifras son concluyentes con respecto a las personas que participaron de la pregunta sobre si tiene planeado vacacionar este verano: un 66% no se irá debido a la falta de dinero, el 19% lo hará en San Juan y mucho más lejos está con un 9% aquellos que viajarán a algún punto del país y muchos menos los que piensan irse al exterior con un 6%. Con esto, quiero significar que las vacaciones serán austeras por el escaso presupuesto de los sanjuaninos. Pero también el desafío que significa para quienes trabajan del turismo. Los precios, tienen que ser accesibles y no abusarse de la situación. Casi siempre, el turista regresa a un lugar cuando tuvo una buena experiencia en costo beneficio. Es decir, precios de alojamientos, comida y servicios. Esta temporada es una excelente oportunidad para saber si hemos madurado como destino emergente dentro del turismo y también para que los sanjuaninos conozcamos y valoremos aún más los bellos lugares que tiene nuestra provincia.

