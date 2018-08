Señor director:



El turismo receptivo e interno en nuestro país está pasando por un buen momento que, como se viene diciendo, hay que aprovecharlo. En un país tan cambiante como el nuestro, no sabemos si las condiciones actuales persistirán por mucho tiempo por eso creo que debemos apurarnos a aprovechar este boom del turismo local. En este caso en particular, me refiero a Ischigualasto o el Valle de la Luna, que a pesar de ser uno de los atractivos más importantes de la provincia, no posee una infraestructura pensada para el turista acostumbrado a viajar por distintas partes del mundo o el país. Entre una de las falencias más graves está la de carecer de un aeropuerto. Es inconcebible que después de llegar al aeropuerto Domingo F. Sarmiento, para llegar a Valle Fértil se tenga que transitar por ruta más de 250 kilómetros. Un despropósito si pensamos en "vender" este sitio turístico único que poseemos los sanjuaninos.