Señor director:



Me sumo a todos los lectores que señalan el accionar de vándalos, con el fin de que las autoridades correspondientes y el resto de la ciudadanía estén atentos y denuncien estos actos reñidos con las normas morales y convivencia en sociedad. Uno de esos destrozos fue causado de manera constante en la plaza Ítalo Di Stéfano, ubicada frente a la Terminal de Ómnibus. Allí, el municipio de la Capital instaló un aparato que se mantiene con energía solar, que brinda el servicio de agua potable fría y caliente, además de puertos USB, para cargar las baterías de celulares. Por desgracia, el accionar de delincuentes, provocó roturas en diversas ocasiones, por lo cual no funciona correctamente. Es importante que las plazas tengan cámaras de seguridad, con el fin de que la Policía pueda identificar a estos antisociales y que este accionar sea juzgado en el fuero Penal y no en la Justicia de Faltas, debido a que en está última, las penas son muy leves contra el daños que le hacen a la ciudadanía.



Alberto Cavani DNI 10.94.367