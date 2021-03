Señor director:



En la calle Hipólito Yrigoyen, ex San Miguel, entrando al Departamento Pocito hay una zanja en la que se nota que se están haciendo trabajos. Tiene varias cuadras de extensión. Lo que me llamó la atención fue que en ambos extremos de esa zanja, había dos vehículos incrustados en esta obra que tienen montículos de tierra. Efectivos policiales estaban presentes cuidando el orden. Sin embargo, al hablar con vecinos, me dijeron que es común que se produzcan este tipo de accidentes en el lugar. Por lo que hace falta señalización y advertencias de obra en construcción desde varias cuadras antes. También iluminación, debido a que la zona es muy oscura. Por lo que cuento en esta carta, se hace imprescindible que las autoridades correspondientes dispongan de cartelería y lo que sea necesario para evitar más accidentes.

Rogelio Machado

DNI 13.922.054