Señor director:



La vereda Norte de calle Sargento Cabral, ex Coll, entre Olegario Andrada y Cipolletti, se ha convertido en un sector inaccesible para los peatones. No sólo se trata de un sendero angosto y de tierra sino que en uno de sus tramos es tan estrecho que no cabe una sola persona, además de encontrarse con cañaverales, troncos de árboles erradicados y hasta un poste de tendido eléctrico que ha quedado en el medio, con un cable tensor que lo hace muy peligroso tanto para la circulación de la gente como por el riesgo eléctrico que implica.



Esta zona es muy transitada tanto por vehículos como por motociclistas, ciclistas y peatones que se dirigen ya sea al Este u Oeste, por lo que la vereda es muy necesaria para garantizar la seguridad, especialmente de los que caminan.



El sendero es colindante de un amplio terreno baldío, pero esto no tendría que ser motivo para que el sector carezca de veredas apropiadas para una zona tan densamente poblada y con muchas personas en circulación. Además de constituir un problema urbanístico, decididamente afecta la estética de la zona asemejándola a un sitio abandonado por parte de la acción municipal. En definitiva, toda la calle Coll, desde Paula Albarracín de Sarmiento hacia el Oeste requiere un replanteo de su trazado, con sus veredas y cunetas, haciéndola más funcional al gran flujo de tránsito que día a día es más intenso.

Doriana del Carmen Correa

DNI 18.027.924