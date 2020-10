Señor director:

No sólo en la Capital, sino en los distintos departamentos del Gran San Juan, las veredas están cada vez más peligrosas, debido a la falta de mantenimiento, ya sea de frentistas como de los municipios. Estas vías peatonales son afectadas por las raíces de los árboles, en especial las moreras. Estos árboles los plantan para que crezcan rápido, pero las consecuencias de la mala colocación hacen que las raíces dañen la vía peatonal. Ese es sólo una parte del problema. Pero, al caminar por el centro de nuestra ciudad, por ejemplo, hay veredas que no están a nivel, sino que tienen deformaciones, ondulaciones y baldosas flojas que atentan contra la seguridad de los peatones, ya que en varias ocasiones, estos sufren accidentes por las deficiencias que hay en las veredas. Pienso en los adultos mayores, que ante una caída puede sufrir consecuencias graves. Es más, también hay canteros antiguos que les faltan tapas o algunos están mal colocados como en calle General Acha a la altura de Mariano Moreno hasta Brasil. Eso necesita una pronta solución para evitar accidentes peatonales. El arreglo de la vía pública también es parte del cuidado sanitario de la población que no quiere correr riesgos de tener que ir a un centro de salud, sabiendo que estos lugares están en alerta roja debido al Covid-19.

Rafael Lezcano

DNI 12.527.364