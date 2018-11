Señor director:



Soy alumna del Profesorado de Educación Tecnológica, que se dicta en el Colegio Superior Nº 1 de Rawson. Curso a diario y me causa dolor observar cada vez más animales abandonados que buscan refugiarse en el edificio. Pienso que "maltrato'' no es sólo infringir daño físico o privar de necesidades básicas a los animales. También lo es el abandono que sufren miles de mascotas, las cuales si no son esterilizadas, corren el riesgo de aumentar su población. Además, son víctimas de innumerables atrocidades por parte de una "sociedad irracional'' ¿Los gobernantes son ciegos o no quieren ver lo que está sucediendo? Si la Ley 14346 que habla sobre maltrato animal está vigente, ¿Por qué no se cumple? ¿Qué sucedió con los proyectos que se trataron en Cámara de Diputados? Es de suma urgencia que aquellos agentes quienes hoy nos representan en el Gobierno, tomen cartas en el asunto.



Si bien los municipios brindan la castración gratuita ésta sola no sirve, si no es acompañada de campañas de concientización, del trabajo en conjunto y la interacción del gobierno, escuelas y familias.





Claudia Sánchez

DNI 25.195.042

Tapia Andrea

DNI 26.678.694

Alumnas Profesorado. Educación Tecnológica

Colegio Superior Nº1 de Rawson