Personas con discapacidad cada vez más incluidas gracias a la tecnología en videojuegos.

El nuevo videojuego educativo "The Recycling Heroes", desarrollado por Presentys y la Fundación 3M, llegará a PlayStation 4 dentro de unos meses con el objetivo enseñar a reciclar de manera correcta y mejorar la accesibilidad al mundo del videojuego a las personas con discapacidad. Este nuevo título, que será gratuito desde PlayStore, permitirá hasta a cuatro jugadores a la vez ponerse en la piel de los miembros de una familia que tendrán que reciclar los residuos de manera correcta que se encuentren. El villano del videojuego, Darkness, tratará de impedir que los jugadores lleven a cabo esta misión.



"The Recycling Heroes" es un videojuego que ha nacido con el objetivo de ser accesible a todo tipo de personas con discapacidad. Se podrá jugar con mando de PS4 pero también a través de un móvil o tableta gracias a la tecnología PlayLink de PlayStation, ha señalado Roberto Anta, director de la Fundación 3M, en la presentación del videojuego. También permitirá la posibilidad de activar lengua de signos, subtítulos, audiodescripción y lectura fácil, además de personalizar los controles para poder jugar no solo utilizando un mando, sino también de manera táctil o girando el móvil o la tableta. El videojuego estará ambientado en lugares cotidianos del día a día como una casa, una cocina, la calle o una playa, donde tendrán que recoger la basura tirada en el suelo y reciclarla en el contenedor correspondiente para ir superando los distintos niveles. La voz que narrará el juego será la de Alba, una joven de 21 años con discapacidad, que colabora con Special Olympics, fundación experta en la organización de eventos deportivos con personas con discapacidad. También ha colaborado Ecoembes con "The Recycling Heroes" para aportar el conocimiento sobre materia medioambiental y la manera de aprendizaje más entretenida y didáctica posible. El título contará además con un juego de mesa con piezas y fichas de plastilina con el objetivo de enseñar a reciclar de manera offline.



Por Agencia EFE