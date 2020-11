Señor director:



Deseo de hacer saber la gran labor que realizan, y dar gracias a todos los integrantes, del servicio de Ginecología del Hospital Marcial Quiroga. Este año, por un problema con mi salud fui ingresada en tres ocasiones. En todas ellas, me encontré con la maravillosa atención de todos los profesionales, desde doctores, hasta enfermeras, como también cada uno de los diferentes trabajadores que allí cumplen su función. Si bien, humildemente responden, es su trabajo, puedo asegurarle, va más allá. No soy una buena paciente. Por diferentes razones pasé la mayor parte del tiempo sin acompañante. Sin embargo, conté en cada momento con el apoyo de increíbles seres humanos, como son cada una de las enfermeras, en cada uno de los turnos. Realmente, creo que no llegamos a apreciar su esfuerzo, y más aún en estos tiempos de pandemia. Me es imposible llevar a palabras el amor con que se conducen las enfermeras, la paciencia y entrega. Nunca les falta una sonrisa, ni una palabra amable de consuelo, y eso para alguien que la pasa mal, sentirse contenida, es impagable. No quiero dejar de nombrar, a los doctores, Enrique Sebastián Conti Ganancia, como tampoco al doctor, Federico Bazán Flitt, quienes estuvieron a cargo de mi salud, con mucha humanidad, sobre todo humanidad, más allá de un trabajo excelente, ¡sobrecargado de paciencia! y al doctor Sergio Sánchez Márquez, quien continúa con mi atención. Estas grandes personas trabajan sin descanso, por eso, ser agradecidos, es una obligación moral. Muchas gracias por permitirme hacer este agradecimiento, pidiendo por último, Dios, los proteja a cada uno de ellos/as, que se desvelan por nuestra salud.

María del Carmen Castro Marín

DNI 17.205189.