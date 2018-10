Señor director:



Muchos de los que habitamos estas tierras nos preguntamos qué pasó con nuestros pueblos originarios, dónde están los Huarpes. Mario, un amigo, me regaló un libro de Viviana Pastor, que habla de la obra monumental de un artista italiano, una ópera, denominada "Deportación de los Huarpes", la misma se puede visitar en la Calle Honda (Calle 15) en la Localidad de La Rinconada, Pocito. El escultor es un italiano, Raffaelle Beretta, hacedor de la idea, de la obra con sus manos y otras moldearon arcillas, arpilleras y cemento durante horas, paciencia y esmero imprimieron la realización de cuerpos, rostros que muestran hechos reales, mixtura perfecta que sintetiza la obra. El artista logró responderme lo que durante años me pregunté, con esa imagen imponente Raffaelle me reveló al oído de mi alma el destino de aquellos indios. Hombres, niños y mujeres están ahí, muertos o en un intento de sobrevivir un poco más para llevar en su cuerpo durante el resto de su vida las marcas del dolor de los azote del encomendero, esos seres están en la misma deportación. La descendencia de los huarpes, en su mayoría pudo conglomerarse en Chile, los que quedaron por aquí se refugiaron en Las Lagunas del Rosario, Huanacache, Pedernal y Divisadero, ahí encontraron comida y agua, un poco de tranquilidad alejados de los avatares de la conquista y del olvido.





Osvaldo Olmo Gómez Profesor