Tengo la enfermedad de Parkinson, no es contagiosa ni hereditaria, no se sabe aún que la causa, pero algunas neuronas que producen dopamina en el cerebro comienzan a morirse muy lentamente. Esto es normal en todas las personas cuando envejecemos, pero cuando ésta pérdida se acelera se manifiesta la enfermedad de Parkinson, que hoy 11 de abril está instituido como su día.



La medicación me ayuda, tomé diferentes medicamentos hasta encontrar el adecuado...pero son cada vez más fuertes con el paso del tiempo...eso hace que tenga días buenos y días malos.

"...he optado por vivir el día a día ...esperando que ocurra un milagro y se encuentre la cura para esta enfermedad o que todo esto sea sólo un sueño...''

¿Te preguntarás cómo me veo? A veces con temblores en mis manos...que trato de disimular metiéndolas al bolsillo. Mi rostro es de enojo, inexpresivo, no río mucho...pero eso no significa que no tenga ganas de hacerlo...al contrario extraño tanto esas carcajadas que me hacían llorar de alegría...pero a veces es difícil cambiar la expresión del rostro. Mi voz se ha ido debilitando y su tono es cada vez más bajo, lo que hace que a veces me digan: "no te escucho'', "habla más alto'' o a veces no las pronuncio bien y escucho "no te entiendo'' o me cuesta armar la frase y escucho "dale rápido decime lo que querés decir'', pero no puedo, por más que lo intente mil veces no puedo. Ya no puedo planificar que haré mañana o pasado o.... A veces quiero salir y trato de levantarme y no me puedo mover...y escucho un "dale vos podés hacerlo'' o "no era que ya estabas lista para salir'' pero no ...porque sólo tengo dos velocidades: lento y más lento...a veces en vez de caminar arrastro mis pies y eso hace que tropiece y tenga caídas ...pero tengo que caminar ...me inclino mucho y eso produce dolor en mi espalda, hombros y cuello. ...No duermo mucho ...eso hace que vague por la casa cuando otros están descansando... a veces me retan y yo les contesto "duerman que yo cuido su sueño''. A veces estoy muy alegre y payaseo con mi enfermedad y a veces estoy tan triste que hasta el ver caer una hoja me hace llorar. Por eso he optado por vivir el día a día ...esperando que ocurra un milagro y se encuentre la cura para esta enfermedad o que todo lo que me está sucediendo sea tan sólo un sueño... Todos los días al despertar pido "Señor dame hoy más fuerzas que ayer para levantarme y seguir adelante''



Por Myriam Baigorri DNI 12.878.730

Villa Krause, departamento Rawson.