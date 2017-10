Los padres deben atreverse a conversar de sexualidad con sus hijos. Esto es parte integrante de la educación que les imparten. Es uno de los derechos y deberes de los padres: brindar una educación sexual integral, es decir, que abarque toda la persona (biológico, emocional, racional, social y trascendente). Ellos son las personas a las que le compete esta misión, pero muchas veces no la asumen. ¿Por qué? Una razón es que no saben cómo hacerlo. Es frecuente que los padres pregunten: ¿Cómo, cuándo y qué hablar con los hijos de sexualidad? En los cientos de talleres para padres que he brindado sobre educación sexual integral, se reitera esta pregunta.



Mi intención señalar algunas pautas de educación sexual integral para padres. A los niños hay que educarlos a medida que avanza su edad, con explicaciones sencillas y conformes a su desarrollo, en la medida de su curiosidad, sin mentiras, como algo normal, natural, positivo, y averiguando por qué preguntan lo que preguntan, a fin de acertar en la respuesta. Hay que contestar siempre, sin evasión, usando los nombres correctos, de forma sencilla y directa. La idea es contestar de igual modo como se contestan otras preguntas, sin hacerlo sentir mal. Es un error evadirse, como si responder a las inquietudes de los hijos fuera algo indebido. El niño que observa en los padres esta actitud, deja de preguntar. Por el contrario, los hijos no deben tener miedo de preguntar cosas relacionadas con la sexualidad. Ellos deben saber que pueden preguntar lo que sea y cuando quieran.



La complejidad de la respuesta dependerá de la edad que tenga el niño. "¿Por qué los varones tienen pene y las niñas no?''. Esta pregunta permite explicar el nombre de los órganos y la diferenciación de los sexos.



Usar el nombre correcto de los órganos genitales. Los niños tienen pene y testículos, las niñas tienen vulva y vagina. El ser diferentes no significa que uno sea mejor que el otro. Ser mujer o varón es maravilloso y mamá y papá están felices de serlo. Aquí se puede explicar sobre la intimidad sexual y el respeto, que no debe andar mostrando su cuerpo a los demás chicos, y alertar sobre el abuso sexual, que nadie vea ni toque sus partes íntimas, ni que otros se las quieran mostrar.



"¿De dónde vienen los niños?''. Esta pregunta permite introducirlos en el desarrollo intrauterino. Los niños vienen de la panza de la mamá. Salen de adentro, de un órgano que se llama útero. Allí los bebés crecen poco a poco, y cuando ya están grandes, nacen, salen fuera por un agujerito de la mamá que se llama vagina y está entre sus piernas. Se puede usar un esquema de libro para graficar la explicación. "¿Por qué engorda tanto la mujer embarazada?''. Esta pregunta permite conocer mejor el desarrollo intrauterino. El vientre de la mamá aumenta de tamaño conforme el bebé crece en su interior. Durante nueve meses crecerá alimentándose de la madre y cuando ya esté bien formado, nacerá. Esto se llama parto. "¿Cómo entró el bebé a la panza de la mamá?''. Con esta pregunta explicamos la fecundación o concepción. El bebé no entró a la panza, sino que comenzó a formarse al unirse una célula del papá, que se llama espermatozoide, con una célula de la mamá, que se llama óvulo, y crecerá dentro del útero protegido y abrigado durante nueve meses. Normalmente, con esta explicación los niños quedan satisfechos. Más adelante pueden requerir más explicaciones, como veremos.

Ricardo Sánchez Recio - Orientador Familiar. Licenciado en Bioquímica. Profesor de Química. Instructor de métodos naturales.