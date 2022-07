Han pasado 39 años desde que el pueblo argentino entregó a los políticos la representatividad en una democracia, que se consiguió a fuerza de mucho dolor y llena de heridas difíciles de superar. Pero, en definitiva, recuperamos como ciudadanía la libertad de ejercer nuestros derechos y obligaciones, como respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, que son los pilares que hoy nos contienen y nos hacen crecer como república con criterio propio.



Desde el advenimiento de la democracia, siempre se luchó para que en el país no existieran los pobres e indigentes, y que la pobreza no sea el "cuco" que no se quiere ir y cada día aparece más grande y dañino.



Los propósitos políticos de todos los colores partidarios, nos prometieron en sus campañas que sus sueños eran la felicidad del pueblo, con una buena calidad de vida, en donde la lucha sea frontal para erradicar el hambre y la pobreza, muchas veces diciendo: "No debe existir un solo pobre en el territorio nacional", o "la pobreza nos duele a todos", y "nosotros queremos ser gobierno para que definitivamente no exista más el hambre, la miseria y la falta de trabajo", entre tantas otras frases captadoras de votos.

Por desgracia eso no pasó y es muy fácil encontrar la verdad, cuando los índices que marca el Indec, que supuestamente son "reales", nos dan un escalofriante 60% de pobres e indigentes en todo el país.



Esto nos marca el fracaso rotundo de las propuestas que, en 39 años, no se logró nada para, por lo menos, estancar el avance de la pobreza, en la niñez y ancianidad con hambre y la falta de trabajo.



No se puede vivir de planes sociales

Toda la pirámide de funcionarios poco o nada hizo para revertir el creciente e imparable avance de estas lamentables estadísticas. No se puede vivir de limosneros planes sociales, esas dádivas sólo hacen perpetuar la condición de pobre para nunca salir y ser de por vida "gobierno-dependiente".



Las políticas hasta el día de hoy, sólo han fracasado. El estado democrático no lo entendieron y actuaron repitiendo los errores de siempre. No obstante la democracia sigue con vida, a duras penas, más allá de las equivocaciones de nuestros gobernantes. Uno de los muchos pilares que la democracia tiene, es saber cumplir con las promesas electorales, porque la mentira enflaquece el sistema y adormece los resortes de la república.



La política fracasó, no supo leer los votos de las urnas. A ellos se los eligió para que solucionaran nuestros problemas. En estos 39 años de democracia nacieron nuevas generaciones de pobres que no tienen idea de una dictadura militar, pero están sufriendo desesperanzados la pobreza y el hambre en democracia.



La tristeza de las necesidades y el llanto del hambre no han cambiado y no han encontrado las soluciones que ellos deben brindar, todo lo contrario, vamos hacia atrás. Los pobres no entienden que viviendo en un país "tan rico", ellos sean tan pobres, y la falta de amor es la peor de todas las pobrezas.

Por Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908