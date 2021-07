Cambio. El presidente Alberto Fernández hizo el traspaso de la Presidencia pro témpore del Mercosur a su par de Brasil, Jair Bolsonaro.



El fútbol, en estos días, es como una representación de la economía y la diplomacia mundial. Se están disputando simultáneamente, como para que no quede duda de la globalización coordinada, la Eurocopa, el campeonato de selecciones de fútbol de los países desarrollados y la Copa América, lugar en el que tiene origen las materias primas deportivas que luego se aprovecharán en el norte. El antiguo reclamo de dirigentes del pasado de que había que industrializar aquí y no mandar materias primas para dar trabajo a europeos, todavía sigue vigente en figuras como Messi y Emiliano "Dibu" Martínez. El delantero y el arquero nunca llegaron a debutar en la primera categoría de nuestro país y hoy son estrellas en Europa.

Con el fútbol se comprende mejor, tenemos músculo, habilidad e inteligencia para triunfar en el mundo, de hecho, nuestra Selección está entre las primeras cuatro del planeta, según los resultados de las últimas décadas. Nuestros artistas e intelectuales son igualmente respetados, tanto que tenemos cinco premios Nobel y entre las figuras más influyentes del planeta a dos argentinos, Daniel Barenboim y Jorge Mario Bergoglio.

Sin embargo no hemos sabido transferir esos mismos resultados a otros aspectos importantes de nuestra realidad, la economía y la política. En lo que va de estos días, la diplomacia argentina ha sufrido varias derrotas por goleada en los ámbitos internacionales más diversos, a saber: 1-0 En la Corporación Andina de Fomento, el candidato argentino a la Presidencia, Christian Asinelli, segundo de Gustavo Beliz, perdió la votación frente al candidato colombiano, no obstante que Asinelli cuenta con mucha más experiencia en un ámbito en el que ha trabajado hasta 2017. Perder una votación en un cuerpo colegiado no sería tan extraño, pero sí lo es que no fuera apoyado por nuestros socios del Mercosur, Uruguay, Paraguay, Brasil y el invitado Chile, como tampoco por nuestros amigos peruanos. En éste último caso, el gobierno de Fernández se anticipó a felicitar a un candidato a Presidente que aún no fue confirmado por la Justicia electoral, lo cual cayó mal en las actuales autoridades provocando el voto en contra. Nos fueron leales Bolivia y Venezuela, sin éxito por supuesto.

2-0 Las relaciones dentro del Mercosur están a punto de romperse, de ahí también el voto contrario de Brasil, nuestro principal socio intrazona. El embajador Daniel Scioli mantiene frecuentes y arduas reuniones con voceros de Jair Bolsonaro, tratando de evitar la ruptura. Bolsonaro quiere abrir su economía disminuyendo para antes de fin de año el 10% de los aranceles comunes, que son los impuestos que se cobran a todas las importaciones a la zona. Uruguay va por el mismo camino, según acaba de relatar su presidente Lacalle Pou, es el camino del mundo. Por el contrario, Argentina quiere cerrar más o por lo menos mantener los actuales aranceles para el 75% de los productos, es decir, reducirlos sólo para un porcentaje mínimo de artículos, el 25%. La reunión de entrega de la Presidencia de la Comisión pro témpore, que ejerció Argentina, mostró discursos duros de los otros mandatarios, educados pero duros, no se avanzó en nada, dijeron.

3-0: Esta actitud, la del cierre o la de mantener una apertura económica mínima (suma de exportaciones e importaciones), ha sido uno de los más importantes factores considerados para que Argentina haya sido bajada al escalón inferior de la tabla de posiciones del ranking de MSCI, Morgan Stanley Capital International, la calificadora de riesgo más importante del mundo. "Standalone", nuestra actual categoría está debajo de "Economía de Frontera" y ésta a su vez de "Economía Emergente" o en vías en desarrollo y ésta debajo de "Economía Desarrollada". Para seguir con la comparación de fútbol, estábamos en la B y caímos a la D sin pasar por a C. Mientras en el deporte, no sólo el fútbol, somos desarrollados, no logramos serlo en lo demás. "Standalone" reviste la gravedad de que se prohíbe a inversores institucionales, principalmente fondos de pensión, poner plata, ya que resulta muy peligroso al no saber si se la podrá recuperar. Mientras permanezcamos en ese lugar, nuestro país será región de aventureros y especuladores, las eventuales inversiones deberán prometer ganancias muy elevadas para soportar semejante riesgo. MCSI les está diciendo: "yo les avisé". Es de esperar que esto no haga peligrar algunas inversiones ya previstas y programadas en San Juan en el tema minero.

4-0: Lo peor de todo, un cuarto gol que demuestra no ya la incapacidad de golear en el arco contrario sino la ausencia de un medio campo consistente y una defensa pobre y casi sin arquero, el sanitario. Para cuando se publique esta nota estaremos rondando los 100 mil goles en contra definitivos llorados por otras tantas familias argentinas por la absurda diplomacia de las vacunas. Una apuesta orientada por la ideología asociándonos con Rusia y China, nos hizo perder tiempo valioso con las consiguientes muertes por la pandemia. La salud en campo de la geopolítica. Otra vez sin resultados, como en el caso de los votos de Bolivia y Venezuela. Ha sido necesaria la protesta de un grupo de padres clamando por la libertad de movimiento de hijos discapacitados para que la terquedad cediera paso a la cordura y se admitiera la donación de las mejores vacunas originadas en laboratorios de Estados Unidos.

Todavía falta algo que puede ser peor a la actual goleada diplomática: El Mercosur no sólo fue creado para constituir un mercado ampliado que diera escala a nuestros productos sino también para consolidar los procesos democráticos y terminar con las dictaduras militares que dominaron a Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Esa fue la idea principal de Raúl Alfonsín, José Sarney, Jorge Wasmosy y Julio María Sanguinetti cuando arrancaba la democracia casi simultáneamente en todos nuestros países. Ese principio fue inscripto en el acta del 26 de marzo de 1991 en Asunción del Paraguay. El viernes recordamos a aquellos hombres que, al decir de Borges "juraron en esa vieja casa ser lo que ignoraban, argentinos" "somos el porvenir de esos varones, somos la justificación de aquellos muertos". Algo no venimos haciendo bien.