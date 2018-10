Sarmiento presidente. El ilustre sanjuanino ocupó la presidencia del país desde el 12 de octubre de 1868 y hasta el 11 de octubre de 1874.







Con el traspaso del mando presidencial de Bartolomé Mitre a Domingo Faustino Sarmiento, realizado en la Casa Rosada, el 12 de octubre de 1868, se inicia la tradición de la entrega de la banda y el bastón de mando.

En 1868, mientras cumplía funciones de embajador en los Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento fue postulado para el cargo de Presidente de la Nación ante el Colegio Electoral, como candidato del Partido Autonomista, con el apoyo de Dalmasio y Aurelia Vélez Sarsfield en Buenos Aires, su amigo José Posse en Tucumán y el general Mansilla dentro del ejército.



Durante el trayecto de su viaje de regreso se producen las elecciones y finalmente es proclamada la fórmula Domingo F. Sarmiento - Adolfo Alsina para el período constitucional 1868 -1874.



Entre tanto, Sarmiento, ya en Brasil, esperaba expectante y ansioso los resultados, a tal punto que no podía dormir y sufría diversas molestias físicas.



En su diario de viaje escribió:

"... no pego los ojos... estoy rumiando melancólicamente sobre la situación en Buenos Aires...'' "...Amanece, y en la cama, me saludan Presidente electo, escrutado, aprobado y debidamente proclamado. En prueba de ello, me muestran el discurso de clausura de la sesión, pronunciado por el venerable doctor Alsina que ha traído un barco...''



En esta circunstancia sus primeros pensamientos lo remiten al recuerdo de su madre y de su hijo fallecido.

"...Seré, pues, Presidente. ¡Hubiera deseado que mi pobre madre viviese para que se gozase en la exaltación de su Domingo! ¡Pero me sucede lo que a los viajeros que han ido dejando como luces extinguidas sus afecciones en el largo camino...!"

Apenas puso sus pies en Buenos Aires y a pesar de todas las ocupaciones por su asunción como presidente, se dirigió al Cementerio de la Recoleta a visitar la tumba de su amado hijo, donde lloró amargamente en soledad. Días después renunció a la masonería porque su única lealtad era para con la República Argentina.



El traspaso del mando presidencial de Bartolomé Mitre a Domingo Faustino Sarmiento se realizó en la Casa Rosada el 12 de octubre de 1868. En esta ceremonia se inicia la tradición de la entrega de la banda y el bastón de mando. Fue el primer presidente que recibió la banda y el bastón presidenciales. Su bastón fue un obsequio del general Urquiza y a la banda le cambió el color azul por el celeste que se usa en la actualidad.



Al asumir el cargo, conformó su gabinete de ministros con personalidades que estuvieron a la altura del desafío de su tiempo:



Ministro del Interior: Dalmasio Vélez Sarsfield y Uladislao Frías.



Ministro de Relaciones Exteriores y culto: Mariano Varela y Carlos Tejedor.



Ministro de Guerra y Marina: Martín de Gainza.



Ministro de Hacienda: José Benjamín Gorostiaga, Luis L. Domínguez y Santiago Cortínez.



Ministro de Justicia e Instrucción Pública: Nicolás Avellaneda y Juan Crisóstomo Albarracín.



Su proyecto de un país renovado y moderno, implicaba asegurar las instituciones, promover mejores condiciones intelectuales y morales en la población a través de la educación, integrar el territorio expandiendo y tecnificando las comunicaciones y el transporte, el comercio, la industria, la agricultura y la minería, atraer la inmigración para acrecentar los recursos humanos y crear un mercado interno para la industria local. Bajo esta inspiración se abocó a la tarea de llevar a la práctica sus grandes proyectos de progreso en todos los campos de desarrollo de la sociedad.



Años después, reflexionando sobre esa intensa etapa de su vida, escribió

"...sería insensato si afirmara que no he cometido errores en mi vida. He cometido muchos indudablemente, pero tengo el descargo de que ellos han obedecido a mi afanosa precipitación por ver a mi país ocupando el lugar que ya tenía en los anhelos de mi pensamiento. Y como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado tanto, yo espero que mi patria me perdonará los míos porque han nacido todos de mi amor por ella...''





Prof. Valeria Sacchi, Responsable del Área de Investigación Museo y Biblioteca - Casa Natal de Sarmiento.



Obras y hechos trascendentes



* Durante la presidencia de Sarmiento se realizó el primer censo nacional.

* También se realizó una vigorosa actividad entorno al tema educativo. Creó las primeras escuelas normales, el Colegio Militar (1870), la Escuela Naval (1872), el Observatorio Astronómico (1872), la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1870) y alrededor de ochocientas escuelas primarias.

* Se sancionó la legislación para la creación de bibliotecas públicas y abrió las primeras escuelas públicas y creó también las primeras escuelas para sordomudos.

* Se dio impulso a la inmigración que se asentó preferentemente en el litoral donde se fundaron numerosas colonias agrícolas.

* Fue aprobado el Código Civil creado por Velez Sarsfield, ministro del Interior.

* Durante este gobierno se multiplicaron los diarios y publicaciones de todo tipo. En 1867, apareció "La Capital" de Rosario. En 1869 surgió 'La Prensa" y, en 1870, "La Nación".