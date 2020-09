Una de las tantas tapas del conocido libro de Sarmiento.

Publicado por primera vez en Santiago de Chile en 1850, en él Domingo F. Sarmiento describe su infancia y su historia personal a sabiendas de ser un personaje público destacado. Los críticos de la época reconocen que la aparición de "Recuerdos de provincia" significó un fuerte estímulo a su vida política cuando sólo tenía 39 años. Traducido al francés con el título de "Souvenirs de Province" (Gabrielle Cabrini con introducción de Marcel Bataillon, Ed. Nagel, 1955), atrae mucho que el autor, con inusitado talento, aborde su presente como si ya fuese historia, describiendo fríamente a los hombres con los que había tratado, discutido o definitivamente discrepado. El mismo Sarmiento reconoce en su introducción que es una evocación de sus reminiscencias que había logrado resucitar "por decirlo así, la memoria de mis deudos que merecieron bien de la patria, subieron alto en la jerarquía de la Iglesia, y honraron con sus trabajos las letras americanas; he querido apegarme a mi provincia, al humilde hogar en que he nacido; débiles tablas sin duda, como aquellas flotantes a que en su desamparo se asen los náufragos, pero me hacen advertir a mí mismo que los sentimientos morales, nobles y delicados, existen en mí por lo que gozo de encontrarlos en torno mío, en los que me precedieron, en mi madre, en mis maestros y en mis amigos". Cautivan las miradas sobre su inquieta niñez cuando recuerda "los placeres y pasatiempos infantiles, las horas de recreo después de vuelto de la escuela, los lugares apartados donde he pasado horas enteras y semanas sucesivas en inefable beatitud, haciendo santos de barro para rendirles culto enseguida, o soldados de la misma pasta para engreírme de ejercer tanto poder...". Pero también impacta su análisis inclemente sobre los personajes políticos de entonces con los que tuvo contacto protagonista. "Puedo lisonjearme de no haber cortejado pasión vulgar ninguna, para hacerme propicio el público, y no haber sostenido en política nada que repruebe la sana moral, transacciones que a nombre de los ideales liberales se han permitido no pocos escritores".



Por otro lado, a nadie escapa que son decenas los textos sobre la vida y obra del Maestro de América, que citan "Recuerdos...", y uno de ellos es "Historia de Sarmiento" de Leopoldo Lugones (Ed. Grupo Claridad, 2018), quien lo calificó como "el libro más sobrio y maduro, el mejor de Sarmiento" literariamente hablando, y admitió que representa con Facundo "la tentativa lograda de hacer literatura argentina, que es decir patria (...)". Pero quien hace un repaso pormenorizado sobre la interpretación que en los últimos tiempos realizaron algunos revisionistas sobre la obra de Sarmiento y en particular de "Recuerdos de provincia", es el recientemente incorporado miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia, Dr. Mauricio Meglioli, en su "Disparen a Sarmiento (y otras bazofias del revisionismo populista)" (San Juan, 2016).



Doña Paula, su madre, su familia, su relación con el gobernador sanjuanino Nazario Benavídez y con Juan Manuel de Rosas; su vida en Chile, sus viajes hasta ese momento y la lucha que seguiría adelante, son algunos de los temas que examina sin rodeos. Y no faltó un momento de su afilado y riguroso manifiesto para reconocer errores personales, como por ejemplo su decir: "Dejo a un lado las muchas palabras descorteses, ofensivas, que debieron escaparse de mi pluma, joven, ardiente en la lucha, sensible a las ofensas, poco ceremonioso para decir la verdad. Había una causa todos los días, de todas las horas, que destilaba su veneno lento para exacerbar mi espíritu y predisponerlo a endurecerse contra las resistencias".

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista. Autor de "Así era San Juan cuando nació la patria" (Cícero ediciones, 2010).