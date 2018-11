Omar Sharif y Julie Christie, portagonistas de Dr Zhivago.



Se está cumpliendo medio siglo del estreno en la Argentina del filme "Dr. Zhivago''. Fue protagonizada con celebrado éxito en todo el mundo por el actor Omar Sharif. Nacido en Alejandría, Egipto en 1932, falleció hace poco más de tres años en El Cairo, capital de su país. Con motivo de protagonizar una película con la destacada actriz española Victoria Vera viajé a Roma desde Madrid para entrevistar a ambos. Sharif me recibió en el hotel donde se alojaba, previo al horario de la cena. Apenas supo de mi nacionalidad argentina, me comentó de su hobby de crianza de caballos en Buenos Aires y que su precario, aunque entendible español, era argentino. Admiraba la capital porteña, además, a donde viajaba con cierta frecuencia. Tras ponderar la Argentina y hablar de la película que lo había llevado a Roma en esos días, no pude privarme de preguntarle sobre su experiencia en esa célebre "Dr. Zhivago'', película que todavía a principios de la década de 1990 de la entrevista, daba que hablar en el mundo. Recordó con visible nostalgia el rodaje de éste, uno de sus éxitos más sonados junto a "Lawrence de Arabia''. La novela en la que se basó esta película la escribió Boris Pasternak, poeta lírico y Premio Nobel de Literatura, y su aparición definitiva, en 1956, fue polémica en Occidente. Sharif recordó en la entrevista que este libro escrito en la entonces Unión Soviética, fue sacado en secreto del país por un italiano a pedido de Giangiacomo Feltrinelli, editor italiano de izquierda que pudo publicarlo poco después en Milán. En la URSS no hubiera sido posible ya que la obra era crítica al régimen comunista y por ello provocó una gran reacción en contra de parte de las autoridades, lo que le valió ser uno de los filmes más taquilleros del siglo pasado. Con una copa de whisky, "infaltable'', según él mismo, memoró el impacto socio cultural del trabajo cinematográfico que lo llevó a estar 26 semanas en la cúspide de la indiscutible lista "The New York Times Best Seller''. Por otra parte, los archivos periodísticos sentencian que el gobierno de la entonces URSS consideró a "Dr. Zhivago'' una obra "antisoviética'', y Pasternak fue calificado de traidor por ellos, justamente porque representaba un grito contra mucha barbarie en ese país y por la libertad. Estas cuestiones eran recordadas casi en voz baja por Sharif, e incluso que el escritor tuvo que rechazar el premio Nobel, "y la prensa internacional abordó el problema por mucho tiempo. Por eso también yo estaba feliz, ya que mi trabajo servía para algo más que para el cine''. Se hizo célebre por sus películas británicas y norteamericanas, especialmente "Lawrence de Arabia'' y el citado "Doctor Zhivago''. Ganó tres Globos de Oro "al mejor actor'' y un Premio César, habiendo sido nominado para un Oscar de la Academia de Hollywood. Tras debutar con 22 años en el cine de su país, llegó a protagonizar 18 películas seguidas, pero su filmografía llegó a cien títulos y fue convocado por los mejores directores del siglo XX. Julie Christie fue su pareja en "Doctor Zhivago'' y Barbra Streisand en "Funny Girl'', otro gran éxito. Aficionado al bridge, esto le ocasionó problemas; en 2003 debió pasar un mes en prisión y pagar una multa importante por haber agredido a un policía en un casino francés. Al final de su vida padeció la enfermedad de Alzheimer y falleció en 2015 con 83 años.