En lo que considero es una buena noticia para que la Justicia cuente con la estructura necesaria para cumplir con tan importante función, se cumplió hace muy poco el proceso de concurso para designar 14 nuevos cargos juidiciales para los que hubo una inscripción récord de 340 postulantes. En este proceso tuvo una muy activa participación el Consejo de la Magistratura que elevó la nómina de candidatos a la Legislatura Provincial para las respectivas designaciones.

Nuestra Constitución establece claramente que tenemos tres poderes totalmente independientes, base de una República, como son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en estos últimos tiempos mucho se ha dicho sobre el trabajo de este último donde los ciudadanos han criticado mucho su accionar sobre todo la lentitud puesta de manifiesto en varias ocasiones. Frases como "la justicia tarde, no es justicia'', "Existe una Justicia con ideología política, hay un partido judicial'' " Los delincuentes entran por una puerta y salen por otra muchas veces con innumerables antecedentes penales'' " Las cárceles están llenas de privados de la libertad y solamente el 3% están condenados'' y otras situaciones que indican la falta de resolución adecuada en cada caso; todos estos pensamientos están muy arraigados en la sociedad y esa opinión no es antojadiza, sino que responde a una realidad indiscutible por cuanto la Justicia Independiente debería ser una seguridad para que todos nosotros tengamos la certeza de estar amparados por la Ley, que nos lleva al concepto de falta de Seguridad Jurídica tan necesaria para todas las acciones de un Estado serio y confiable.

Al observar tantos aspirantes para 14 vacantes se me ocurre pensar, con mucha ingenuidad, que estos abogados tienen mucha vocación para ocupar alguno de esos cargos y ser realmente futuros funcionarios de la Justicia que trabajen para que la Ley se cumpla, y sobre todo trabajen para que las sentencias no sean lentas sino oportunas. Los Diputados, órgano netamente político, decidieron sobre quienes tendrán la oportunidad de lograr sus objetivos, ecuánimes y apegados solo a la ley. ¿Serán imparciales en sus fallos considerando sus antecedentes en la política en aquellos casos que ya han ejercido cargos políticos?

Nuestra Constitución al hablar de incompatibilidades dice en el artículo 205: "Los magistrados e integrantes del ministerio público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la Provincia, exceptuando la docencia universitaria'', en mi opinión se debería enmendar este artículo explicitando que la prohibición de participación de índole político activa tanto para el ingreso y/o ascensos. No creo que sea dueño de la verdad para nada, no obstante como ciudadano tengo el derecho de opinar y lo puedo compartir, gracias a este prestigioso Diario y así llegar a la sociedad con todo lo dicho.

Por Pedro Armando Gómez

pedrogomez_128@hotmail.com