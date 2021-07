Los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. El les dijo: "Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco". Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato (Mc 6, 30-34).



El evangelista Marcos relata el regreso de la misión por parte de los discípulos. Han experimentado la potencia de la Palabra, pero también la fatiga y el rechazo. Jesús invita al reposo, en un lugar solitario, en su compañía: "Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco". Existe el momento de la misión y del compromiso, pero también el del descanso. Existe el tiempo de la acogida y el momento de la soledad. "Vengan": es un imperativo de parte de Dios. Pero no por eso coarta la libertad, sino que le da verdadero sentido y la expande en su real dimensión. El "ir" es para "estar" con Jesús, y aprender a conocer más su corazón. Resuenan aquí las palabras del Señor: "Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré" (Mt 11,28). El mismo imperativo: "Vengan", es un verbo de seguimiento y de discipulado, que tiene una recompensa: "el alivio divino".



La invitación es ir al desierto ("Eremos topos") de la pausa y de la calma, para "hablarnos al corazón" (Os 2,14). La escena evoca el primer éxodo por el desierto, donde el Pueblo de Israel verá la liberación del Señor, lo reconocerá y lo adorará (cf. Ex 3,12). El desierto es el lugar en el que Israel ha experimentado siempre el cuidado paterno y materno de Dios en medio de los innumerables peligros. Es el lugar en el que Ex 19,4 encierra bajo la metáfora del vuelo de águila el cariño de Dios: "Ustedes han visto cómo traté a Egipto, y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí".



El tema del desierto va unido al del reposo, que en la peregrinación de Israel se convierte en símbolo de la tierra prometida (cf. Dt 5,30; 25,19). En los Profetas y en los Salmos, el reposo se convierte en un motivo mesiánico, combinado con la figura de Yahvé o del Mesías como "Buen Pastor" (Is 65,10; Ez 34,14; Salmo 22,2). Por eso el Salmo que hoy se canta, repite la antífona: "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar" y añade: "El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas". La persona ve indicado el camino que Dios le traza: la paz y el reposo. Las aguas tranquilas, que literalmente son "aguas de reposo" ("menûchôt") son las situaciones donde el orante ha experimentado el don de la salvación (cf. Sal 95,11). En el reposo de la oración del hombre, Dios es el anfitrión.



Aquí se transparenta la teología del evangelista Marcos: en el nuevo éxodo, que consiste en estar con Jesús y seguirlo, se forma el nuevo Pueblo, la Iglesia, en el que Yahvé se dona en Jesús, el Buen Pastor que nutre sus ovejas y da la vida por ellas (cf. Jn 10,11). Al describir la elección de los Doce, el evangelista Marcos evidencia el motivo: "para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios" (3, 14-15).



En los momentos de reposo y serenidad se aprende a no perder el estupor y a ensanchar el corazón. El poeta y escritor italiano Giacomo Leopardi (1798-1837), señalaba en su obra "Zibaldone" que "los niños encuentran el todo en la nada y los adultos la nada en el todo". Hemos perdido la capacidad para valorar las cosas pequeñas en las cuales se encuentra el todo. En esa misma obra el literato italiano sostiene que "meditar" derivaría del latín "medeor", que significa "curar, medicar". Quien hace silencio y busca los momentos de pausa, cura su interior refrescando su espíritu. San Ambrosio escribía: "Si vis omnia bene facere, aliquandonefeceris" ("Si quieres hacer bien todas tus tareas, cada tanto deja de hacerlas").



Hay un detalle final en el evangelio de hoy: "Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato". Lo primero es el verbo "ver". Él es quien ve y provee. El segundo verbo es el de la compasión. La mirada de Jesús no es una fría y neutra observación de un sociólogo o la desapegada mirada de un reportero gráfico. Él mira siempre con los ojos del corazón, por eso cuando alguien sufre, él siente compasión.

Por Pbro. Dr. José Manuel Fernández