Eran infaltables los cuerpos de banderas escolares rindiendo homenaje al prócer frente a la Casa Histórica.

De la misma manera que antaño nuestras tradiciones se homenajean en la llamada "Fiesta del Arte Nativo", allá por la década del 30, en el pasado siglo, el Maestro de América también era agasajado en "La Semana Sarmientina", otros informantes me expresaron que se denominaron popularmente "Fiestas Sarmientinas". Más allá de esta diferencia que no hace al tema, los cumplidos a Domingo Faustino Sarmiento, esto es principalmente en la década del 40, poseían una gran brillantez y respeto. Antes del terremoto de 1944 se realizaban, y a posterior se reanudaron. Por ejemplo, en la Semana Sarmientina realizada en septiembre de 1946, el Boletín Oficial contiene la ley N¦ 944, sancionada por la Cámara de Representantes, la cual reza: "Art. 1¦ Instituyese como homenaje al Prócer, don Domingo Faustino Sarmiento 'LA SEMANA SARMIENTINA(...). Art. N¦ 2 En esta semana el Poder Ejecutivo realizará una exposición de carácter cultural, industrial y agrícola-ganadera, en la que se expondrá obras y productos sanjuaninos (...). San Juan, 25 de julio de 1946 (...) Fdo.: Ruperto Godoy, Vicegobernador de la Provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo. Ramón Héctor Albarracín-Ministro de Gobierno e I. Pública'". La "Semana Sarmientina" fue organizada por el denominado "Instituto Sarmientino" y concurría el pueblo en general, su duración era, precisamente, durante ese periodo de tiempo. En general se hacían actos protocolares en homenaje a Sarmiento, y a veces a su familia. Además, como dijimos, la otra faceta era de carácter económico-productivo, dando a conocer los productos sanjuaninos, o la cara industrial de la provincia. Por ejemplo, se realizaba una muestra ganadera avícola, en el predio del "Club Hípico y Sociedad Rural del Departamento de Rawson". Otro punto de aquellos días era la "Fiesta del Árbol", un ritual en que se rendía culto a la significatividad de los árboles; era ni más ni menos, plantación de árboles por los mismos vecinos, se hacía, por ejemplo, en el Barrio Capitán Lazo. Otro evento fue una suerte de exposición industrial y de minería, en un local que lógicamente ya no existe, situado en la calle Mendoza al 558, en la ciudad capital. También los maestros de la Escuela Superior Sarmiento tuvieron su protagonismo, teniendo a su cargo la organización de la función de gala en el Teatro Estornell, donde actuaban coros, se recitaban poesías y había conciertos de piano. En cuanto a los homenajes a los padres de Sarmiento, era sencillamente llevar como ofrenda flores a sus tumbas en el cementerio municipal, acto que emprendía el Circulo de Periodistas de San Juan. De la misma manera, el mismo día 11, en el Estadio del Parque de Mayo, concurrían alumnos de diferentes escuelas provinciales, diría que, en su totalidad, y escuelas nacionales. El último eslabón de estas fiestas era la entrega de premios, fiesta folclórica y para concluir fuegos artificiales en el Parque de Mayo.

Por el Prof. Edmundo Jorge Delgado

Magister en Historia.