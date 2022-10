Los múltiples bombardeos dejaron en principio 8 muertos y 24 heridos en la capital. El Ejército reportó la mayoría de las detonaciones en ciudades del sur y el oeste del país.



La capital de Ucrania, Kiev, y varias ciudades de ese país fueron bombardeadas ayer lunes a la mañana por Rusia y la presidencia instó a la población a "permanecer en los refugios". Los múltiples bombardeos dejaron también 24 heridos en la capital. El Ejército reportó la mayoría de las detonaciones en ciudades del sur y el oeste del país. El primer saldo en la capital del país indica 8 muertos y 24 heridos, mientras que aún se está recabando información de los otros objetivos atacados por el genocida Vladimir Putin, entre los que se cuentan Zaporizhzhia y Lviv (Leópolis).



"Ucrania está bajo un ataque de misiles, nos han informado de que muchas ciudades de nuestro país han sido atacadas", anunció en Telegram un responsable de la presidencia, Kyrylo Timoshenko. El ejército ucraniano dijo que Rusia lanzó 75 misiles contra Ucrania, con ataques mortales dirigidos a Kiev y a ciudades del sur y del oeste del país.



"Por la mañana, el agresor lanzó 75 misiles. 41 de ellos fueron derribados por nuestra defensa aérea", dijo el jefe del ejército ucraniano, el general Valeriy Zaluzhny, en Telegram. Las primeras explosiones en Kiev se sintieron a eso de las 8 de la mañana hora local cerca del centro de la ciudad. Las sirenas antiaéreas sonaron varios minutos antes de las detonaciones. Además de la capital, se registraron ataques en Leópolis (Lviv), en el oeste, lejos de la línea del frente, así como en Dnipro (centro) y Zaporizhzhia (sur). "Tratan de destruirnos a todos, de borrarnos de la faz de la tierra", dijo Zelensky en las redes sociales. Luego, la Presidencia confirmó múltiples ataques en distintas regiones. La arremetida se produce después de que un bombardeo contra zonas civiles en Zaporizhzhia dejó casi 20 muertos durante el fin de semana.



ATAQUE A POBLACIÓN CIVIL

Desde varios puntos de la ciudad se pueden ver columnas de humo negro, según videos que circulan en las redes sociales.



Un periodista de la AFP vio numerosas ambulancias en el centro que se dirigían hacia los lugares de las explosiones.



El último bombardeo en Kiev tuvo lugar el 26 de junio. Las explosiones contra la población civil se produjeron un día después de que Moscú culpara a Ucrania por la explosión en un puente que une Crimea con Rusia, que dejó tres muertos.



"Los autores, perpetradores y patrocinadores son los servicios secretos ucranianos", dijo el presidente y criminal de guerra ruso, Vladimir Putin, sobre el bombardeo del puente de Crimea del sábado, que describió como un "acto terrorista".



Putin hizo estas declaraciones durante una reunión con el jefe del comité de investigación que creó para investigar el atentado, informaron las agencias de noticias rusas.



Por su parte, la Inteligencia ucraniana cree que Rusia llevaba planeando los bombardeos de ayer lunes desde principios de octubre, por lo que no son respuesta a la explosión que se produjo el sábado en el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia.



Además, las tropas rusas recibieron instrucciones del Kremlin para preparar ataques masivos con misiles contra la infraestructura civil de Ucrania los días 2 y 3 de octubre.



El 8 de octubre, siete bombarderos estratégicos Tu-160 equipados con misiles de crucero Kh-101, además de 6 portamisiles de crucero con 40 misiles Kalibr fueron algunas de las armas que se utilizaron para el ataque masivo.



ATAQUE CON MISILES EN ZAPORIZHZHIA

La explosión que golpeó el puente provocó celebraciones de los ucranianos y otros en las redes sociales. Pero el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su discurso nocturno del sábado, no mencionó directamente el incidente, y los funcionarios de Kiev no se han atribuido directamente la responsabilidad.



El sábado, Rusia dijo que parte del tráfico por carretera y ferrocarril se había reanudado en el enlace estratégico, un símbolo de la anexión de Crimea por parte del Kremlin en 2014.



El puente de 19 kilómetros (12 millas) es un enlace de suministro vital entre Rusia y la península de Crimea anexada.



Algunos analistas militares argumentan que la explosión podría tener un gran impacto si Moscú ve la necesidad de trasladar tropas de otras regiones a Crimea, que ya están en apuros, o si provoca que los residentes se apresuren a irse.



Mick Ryan, un alto oficial australiano retirado que ahora trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, dijo que incluso si Kiev no estuvo detrás de la explosión, constituyó "una operación de influencia masiva ganada para Ucrania. Es una demostración para los rusos y el resto del mundo de que el ejército de Rusia no puede proteger ninguna de las provincias que anexó recientemente", dijo en Twitter.





"Crimen de guerra"

Autoridades de la Unión Europea (UE) y líderes de países del bloque condenaron hoy como un "crimen de guerra" los ataques lanzados por Rusia contra Kiev y otras ciudades de Ucrania y prometieron redoblar su apoyo militar al Gobierno ucraniano para combatir la invasión rusa.



G-7, con Zelenski

El presidente estadounidense, Joe Biden, y los demás líderes del Grupo de los Siete (G-7) más industrializados conversarán hoy con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre los últimos bombardeos rusos en Ucrania, anunció el jefe de Gobierno alemán, Olaf Scholz.



Macron promete ayuda a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometió con su homólogo ucraniano, Vólodímir Zelenski, a responder a su petición de apoyo militar, tras los bombardeos registrados en varias ciudades del país procedentes de Rusia.



La UE ve ridículo relato de Bielorrusia

La Unión Europea (UE) consideró "ridículo" que Bielorrusia acuse a Ucrania de planificar un ataque contra su territorio. "Tomamos nota del relato y las falsas acusaciones del régimen del genocida presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko", indicó Peter Stano, portavoz de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



China pide "disminución" de la violencia en Ucrania

China abogó por una "disminución" y no finalización de la violencia en contra de Ucrania. "Esperamos que la situación se calme pronto", dijo Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Por agencias Reuters, EFE y Redacción DIARIO DE CUYO.

(Con información de AFP y AP)