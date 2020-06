La autonomía de los profesores para organizarse ha sido, junto a su capacidad en el uso de las tecnologías, la clave para adaptar la educación durante el confinamiento, a juicio del director de educación de la OCDE y "padre" de los informes PISA, Andreas Schleicher, quien advierte sobre la creciente fractura entre alumnos que tenían a su disposición tecnologías adecuadas, el apoyo de sus padres y la capacidad para aprender por sí mismos, y aquellos estudiantes que se han descolgado.



Según Schleicher, se recopilaron datos en 36 países. Las primeras conclusiones sobre el funcionamiento de la educación en este tiempo, dicen que de media, sabemos que se han perdido unos 46 días de educación, que es mucho. Los sustitutos de la clase presencial, como las tecnologías digitales, el aprendizaje electrónico, la radio o la televisión, han sido aprovechados por algunos grupos de alumnos que disponen de un buen acceso a las tecnologías, que han contado con el apoyo de sus padres y que tienen motivación y capacidad para aprender por sí mismos. Pero los alumnos que no tenían acceso a las tecnologías, ni apoyo parental y con dificultades para aprender por su cuenta han sufrido mucho. De forma que observamos una fractura creciente. En ese sentido, se nota la diferencia entre los distintos países como Estonia, Singapur, China o Corea del Sur que rápidamente pusieron en marcha una alternativa como lo es la tecnología. Pero también con las capacidades de los profesores, que son también una parte importante de la educación. Hay sistemas educativos que les dan más responsabilidades. En Holanda, Finlandia o Estonia, incluso en tiempos normales los maestros pueden organizarse por su cuenta. Así es más fácil adaptarse. Mientras, en un sistema en el que todo está centralizado, a los profesores les cuesta más adaptarse. Por tanto no es solo una cuestión de tecnología. Además, si se observa por qué en Asia las cosas han ido tan bien es porque en esos países los profesores no se limitan a enseñar, sino que hacen muchas otras cosas. Tienen un muy buen contacto con los estudiantes, pasan tiempo con ellos fuera de clase preparando y evaluando lecciones. Hay una cultura de la colaboración. Pasan mucho más tiempo que en Europa trabajando fuera de la clase. En el sistema educativo chino hubo una reacción rápida ante la pandemia, si se piensa que en un mes China puso a 50 millones de estudiantes en línea. No fue tanto una cuestión de tecnologías, sino que los profesores de forma activa desarrollaron e innovaron a partir de una base tecnológica.

Un año de escolaridad menos equivale a una pérdida de entre un 7 y un 10 % de los ingresos durante la vida laboral.

A todo esto, en Europa hay países como España e Italia que decidieron posponer las clases presenciales y eso es lógico, debido a las consecuencias del Covid-19. En otros países reabrieron las escuelas. Pero hay que aplicar el distanciamiento, un aprendizaje semipresencial, no se pueden tener tantos estudiantes en el aula. Hay que combinar el aprendizaje en la escuela y en casa. Pero si se hace eso, es mucho mejor reabrir las escuelas en lugar de esperar más.



Los alumnos que se quedaron atrás en sus conocimientos antes y durante la cuarentena están muy comprometidos. Por eso, al reabrir las escuelas, si no se puede recibir a todos, al menos hay que recibir a estos estudiantes. Es que la escuela no es sólo el lugar para el aprendizaje académico, es también muy importante para la socialización.

Por Ángel Calvo

Agencia EFE