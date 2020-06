El "Padre de la Bandera" padeció varias afecciones que lo obligaron a prolongados períodos de reposo; una entrega total que lo llevó al quebranto de su salud. Pagó la atención médica con el reloj que muestra la foto y que fuera robado del Museo Histórico Nacional.



El 3 de junio de 1770 nace Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, de lo cual se cumplen este 2020, doscientos cincuenta años. Éste que transcurre (coartado en su desarrollo cultural y educativo por la pandemia que ha ocupado amplios y máximos titulares), era el año para honrarlo de manera especial teniendo en cuenta que también, mañana, 20 de junio, se cumple el bicentenario de su muerte. Sin embargo, este gran hombre "valor más puro de la nacionalidad y por eso, sin duda reservado por la Providencia como Creador de la Bandera" al decir del historiador sanjuanino Dr. Horacio Videla, quien agrega "que se ubicó en dos instantes decisivos en el cenit de los acontecimientos" como fueron la gestación de la Revolución de 1810 junto a Cornelio Saavedra y en la Guerra de la Independencia junto al General José de San Martín; no tendrá otra vez la hora histórica. Se le niega el reconocimiento desde el trabajo en las aulas, desde el deporte o los actos culturales, conferencias, debates, simposios, etc. el reconocimiento a esos 10 años de fatiga que mediaron entre su destacada labor y su fallecimiento.



A San Juan no le iba mejor en aquella fecha en la que Belgrano fallece, en tanto que José Ignacio de la Roza había renunciado a su cargo el 9 de enero de 1820 y en consonancia con el resto de la Patria, había convulsiones internas graves, como las que en orden a los sucesos de Buenos Aires y su mal llamado históricamente "Día de los tres gobernadores", empañaban la paz y la independencia logradas con tanto esfuerzo.



Fue el 20 de junio de 1820 el día en que peor le iba a nuestro país independiente, con Ildefonso Ramos Mejía renunciando, pero sin que su renuncia fuese aceptada por la Legislatura. Con Miguel Estanislao Soler y el Cabildo virtualmente sin gobernar ninguno, tal la ausencia o vacío de poder. Aquellos sucesos no permitieron que entonces el hombre enfermo, debilitado, aquel "abogado de la causa de la libertad" como se lo ha reconocido luego, pudiera irse de este mundo con las honras debidas y que eran estricta justicia.



Doscientos años después -rarezas del destino-, cuando su figura podría haber alcanzado la magnitud histórica más relevante, porque historiadores, profesores, filósofos, educadores, escritores y pensadores, podrían tomar de su figura todas aquellas cualidades que no por repetidas dejan de ser valiosas para dejarlas como testimonio de un reconocimiento; vuelve a impedirlo algo fuera de nuestro control: una pandemia.



Se acotarán actos y homenajes, se dejarán sin efecto grandes ceremonias y se reducirán al mínimo todas aquellas cosas que se proyectaban. ¿No está diciendo algo Belgrano y su historia de humildad con esto? Quizás su grandeza reside precisamente en que no se canten loas a un hombre que simplemente hizo lo que le cupo hacer en el momento clave en que le correspondió. Es recordar una vez más que murió sin un centavo, pagando sus deudas con la única posesión valiosa que le quedaba: un reloj. Doscientos años después, nos dice de nuevo, que no haya discursos y palabrerío que pocos escuchen, que no se ensalce su figura ni se aliente el debate. Que se aquieten las pasiones y que se mire hacia dentro, que cada argentino de este tiempo, pueda mirarse y reconocerse parte de un país que merece vivirse de mejor manera y de la manera que los nuevos tiempos señalen.



Quizás no esté errado buscar en la esencia del comportamiento patriótico del creador de nuestra enseña patria (su mayor legado) hasta ese último aliento suyo, el ejemplo necesario hoy. Y que, aplacados fervores y haciendo una introspección, busquemos en lo simple, en lo realmente valioso, que es el ejemplo de hombres como Belgrano, aquello que no se encuentra casualmente, sino con el trabajo constante y el sacrificio necesario para que haber vivido haya valido la pena. Quizás más grande sea aún el prócer en la inmensidad de sus pocos años de actuación pública; cuando nuevamente su alma elige la paz y humildad de lo eterno en un cielo de patria donde se lo evoque menos, pero con la argentinidad a flor de piel y la hermandad de nuestro pueblo en alto.

Por Ada Gámez

Escritora