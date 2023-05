Los mercados internacionales operaban ayer en un rango estrecho, todavía en camino de una pérdida semanal.



Las bolsas mundiales operaban en las últimas horas en un rango estrecho, todavía en camino de una pérdida semanal, ya que los inversores equilibraban las apuestas de una pausa en las alzas de tasas de interés con la última caída de las acciones de los bancos regionales estadounidenses.



* Suba. El índice de acciones mundiales de MSCI subía un 0,1% tras una racha de cuatro días de pérdidas, mientras que el paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,2%.



* Resultados. El ambiente en Wall Street parecía más agradable, con un avance del 0,5% en los futuros del P 500 tras unos resultados de Apple Inc mejores de lo esperado.



* Mejoras. Los contratos del índice tecnológico Nasdaq 100 mejoraban un 0,6%, aunque los analistas advirtieron que todo esto podría cambiar si los datos de empleo de Estados Unidos son mejores de lo esperado, lo que complicaría la tarea de la Reserva Federal de calmar las preocupaciones del sector bancario mientras lucha contra una inflación todavía alta.



* Caída. El jueves, PacWest Bancorp anunció que estaba estudiando su venta, lo que agravó la caída de los valores de la banca regional estadounidense. Las acciones de este atribulado sector han caído un 11,5% esta semana, tras la quiebra del First Republic Bank el fin de semana, que renovó los temores a una crisis del sector financiero.



* Crédito. "Preocupará la calidad del crédito y su repercusión en el sistema bancario", afirmó Gerry Fowler, de UBS.



* Recorte. En los mercados de deuda pública, los bonos del Tesoro de Estados Unidos recortaban parte de sus ganancias tras tener un buen comportamiento durante toda la semana.



* Costo. El rendimiento de las notas a dos años que sigue las expectativas de las tasas, subía 10 puntos básicos, al 3,823%, y el de los papeles referenciales a 10 años, que marca la pauta del costo de los préstamos y la fijación de precios de los activos en todo el mundo, avanzaba 5 puntos básicos, al 3,4%.



* Dólar. En el mercado cambiario, el dólar cedía un 0,1%, encaminándose a su séptima caída semanal de las últimas ocho semanas.



* Libra. La libra esterlina ganaba un 0,3%, a 1,261 dólares, mientras que el euro avanzaba un 0,1%, a 1,1027 dólares.



* Oro. El oro al contado cotizaba a 2.037,58 dólares la onza, no lejos de su máximo histórico de 2.072,49 dólares.



* Petróleo. En lo referente al petróleo, los precios trepaban más de 2 dólares por barril en la sesión, tras una serie de fuertes desplomes.

Por Naomi Rovnick y Carlos Serrano

Agencia Reuters