Los dos Leonel han hecho del fútbol una práctica exquisita, Scaloni con sus estrategias y Messi con capacidad para interperetar jugadas y hacer goles

El triunfo Argentino en la Copa América, Intercontinental y el Mundial ha ofrecido comentarios de personas que con argumentos sutiles deseaban que no gane, por el contrario la inmensa mayoría de difusores y el pueblo deseaban ser feliz con un triunfo. En un principio pocos centrábamos la cabeza en su entrenador Scaloni , pero este con la seriedad que lo caracteriza puso toda la carne en el asador para que no ocurriera lo de 1995 cuando Pasarella puso 9 suplentes frente a EE.UU. siendo derrotado 3 a 0 y ser eliminado en el partido siguiente frente a Brasil.



Scaloni comprendió que en estos torneos cortos no se puede dar ventaja y estos en deportes colectivos pueden ser letal, si bien en disciplinas individuales sin ser buena la subestimación es más fácil de subsanar porque el deportista apela a su propio razonamiento, preparación, inteligencia y amor propio para contrarrestar el avance rival; en deportes colectivos en especial en el fútbol suele pasar que ante la adversidad lo que razona un jugador no significa que sus compañeros sientan lo mismo y eso ayuda al agrandamiento del rival inferior, se genera una anarquía colectiva que lleva a la confianza del oponente sacando a relucir amor propio, fuerza y hasta calidad que en circunstancias adversas no se presentaría, por lo tanto debemos felicitar a Scaloni por haber sabido preparar y elegir jugadores con calidad y espíritu de sacrificio.



El inefable VAR



El VAR, este avance de la tecnología trajo un sejo de imparcialidad extraordinario. Ya sabemos que los árbitros y el lenisman son seres humanos y por lo tanto propensos a cometer errores que no es un delito pero puede cambiar la historia de una copa, torneos y partidos, etc. Con la aparición del VAR estos errores se terminaran, sin estar seguro que algún arbitro equivoque su interpretación del VAR y pueda perjudicar sin querer a un equipo, que seguramente podrá suceder en muy pocas ocasiones.



Por el contrario se benefician los clubes llamados chicos por que sufren la presión que provocan los grandes con su poder económico, sus medios de comunicación propios, su permanente estar en TV, Radio, Diarios, etc., su poder de convocatoria con una tribuna llenas que seguramente presionan e influyen sin querer en una decisión arbitral. Este deporte al ser subjetivo no escapa a la presión del entorno sucede mucho porque los jueces y los árbitros son humanos.



Por ser argentino de buena ley quisiera recordar 4 ejemplos que nos beneficiaron y perjudicaron por no existir el VAR. En 1990 Maradona saco la pelota con la mano cuando entraba a nuestro arco y la URRS quedo eliminado; la mano de Dios en 1986 nos llevo a ganar la copa con todos los honores por que el error del árbitro era parte del juego, y fuimos perjudicados en la final de Italia de 1990 al sancionarse un penal discutible contra un delantero Alemán. Y en 2014 en Brasil el arquero Alemán le hizo un claro penal a Higuain que no fue sancionado. Sin lugar a dudas con la existencia del VAR las historias podrían ser otras y como estas miles de casos que suceden y sucedieron en el mundo, por lo tanto bienvenido el VAR porque trae en tus entrañas el signo manifiesto de la imparcialidad.



Messi en la historia



Infinidad de equipos ganadores de copas, torneos y campeonatos, etc., en todos tuvieron algún protagonista individual muy importante, fueron grandes jugadores que dieron lustre a esta maravillosa disciplina. Hoy quiero escribir sobre MESSI, un jugador distinto comparable a aquel billarista fantasista , sabemos que los torneos lo ganan los equipos pero con MESSI pasa algo inusual, salvo raras excepciones siempre es el mejor de su equipo, gane, empate o pierda, su inmensa calidad para auto-fabricar sus goles, sus insuperables asistencias de gol y muchísimas mas asistencias de gol, que sus compañeros no concretan, su exquisita pegada con la pelota parada, sus balones de oro, botines de oro, trofeos pichincha, goleador de torneos mas todos sus record personales, etc. etc. Todos estos logros en la liga que todos quieren jugar y frente a los mejores arqueros y defensores del mundo hacen de este jugador el más brillante de la historia. Porque no es grande en un determinado tiempo y después se va apagando, ya hace 17 años que está en el podio de los mejores del mundo y ahora con 35 años demuestra cuando está en competición que es el mejor cada 4 días. Gracias Leo por traer tanta alegría al fútbol.

José Luis Carbajal

DNI 6.774.317