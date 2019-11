Juan Cruz González Allonca es abogado espacial (Lihue Althabe)



La fascinación duró 73 segundos: el transbordador Challenger explotó en el cielo a poco más de un minuto de haber despegado de la base aérea de Cabo Cañaveral el 28 de enero de 1986. Los muertos eran siete, pero había una que dolía diferente: Christa McAuliffe era maestra de escuela. Dos años antes el presidente Ronald Reagan había creado el proyecto "Maestros al espacio'', para promover entre los jóvenes el interés por la ciencia y la exploración espacial. La profesora, de 37 años, que había sido elegida entre 11 mil, daría clases desde el espacio y los alumnos la verían desde la Tierra. "Ese es mi primer recuerdo del espacio, ver en los noticieros cómo explotaba el Challenger. ¡Iba una maestra adentro! Me preguntaba: ¿Y ahora, dónde están?''. El nene de 9 años que miraba ese drama en la tele de un departamento del barrio porteño de Palermo, se llama Juan Cruz González Allonca, y hoy es abogado espacial. Tiene como clientes a empresas de telecomunicaciones. "Me dedico principalmente a la investigación y a la docencia''. Ante esta novedad surgen una catarata de preguntas: Si un satélite choca con otro, ¿vos entrás en acción?, sí, me dicen: "Tengo un problema, choqué. ¿Qué hago?''.



¿Cómo se demuestra la culpa en el espacio? Es difícil de demostrar la culpa en el espacio. Lo primero que se hace en el espacio es garantizar una cobertura de seguros. Todos los satélites están asegurados. Ese seguro cubre el despegue, la puesta en órbita y la operación. Un conflicto se dirime por vía diplomática. Puede ser el caso de que choquen dos satélites o que uno sufra un daño o que se caiga un pedazo de satélite en tu casa y te rompa el techo. Hay un Tribunal que funciona en La Haya. No es el mismo tribunal pero es un área. En el espacio hay unos 1.600 satélites activos y el resto es basura. Esta basura son más o menos 20 mil pedazos de chatarra que son trackeables, se los puede monitorear, sabemos dónde están y las trayectorias que tienen y si hay que correrse para evitar chocar. A diferencia de lo que solemos pensar, que el espacio es un lugar infinito, las áreas útiles para la humanidad son pocas, la órbita baja, la órbita geoestacionaria y la órbita media. No hay multas para la basura espacial. Lo que hay son directivas o buenas prácticas para la gestión de los satélites. En la órbita baja lo que se les recomienda a los países y a los constructores de satélites es que conserven una cuota de combustible para, cuando esté por terminar su vida útil, puedan ejecutar maniobras de reingreso a la atmósfera y destruirse ahí. Los que están en la órbita geoestacionaria, que es a 36.000 kilómetros, ya no los podemos hacer volver porque es imposible. Entonces lo que se busca es que vayan a una órbita cementerio que está a 400 kilómetros. Es un ordenamiento de la basura. Son como estacionamientos. Cuando un satélite ya está por terminar su vida útil hay que correrlo para que pueda ir otro. En Argentina hay un Registro Nacional de Objetos Lanzados al Espacio. Como el espacio se gestiona y se gobierna a través del Derecho Internacional Público los responsables de todo lo que pasa ahí son los países. Si el satélite que lanzó una empresa privada argentina choca contra un satélite norteamericano, el responsable es el Estado", explica González Allonca, fundador de www.derechoespacial.org y uno de los sólo cinco abogados espaciales que hay en el país.

Por Emilse Pizarro

(Fuente: Infobae)