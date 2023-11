A pocos días de una segunda vuelta electoral en Argentina donde se definirá un nuevo presidente que asumirá el poder el 10 de diciembre, analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía más grande de América latina. Con propuestas diferentes medirán sus fuerzas el actual ministro de Economía Sergio Massa y el libertario Javier Milei. Una galopante inflación que podría alcanzar el 180% este año, un importante atraso cambiario, reducidas reservas en el Banco Central y un alto déficit fiscal son temas que preocupan al mercado.

* Candidatos. "La situación local es muy endeble en la faz externa y los candidatos no anuncian sus programas integrales, si es que los tienen", dijo VatNet Financial Research y estimó que "es de esperar una gran volatilidad influida por las cambiantes estimaciones de las novedades políticas".



* Equilibrio. "El modelo está agotado y hay que ir en busca del equilibrio fiscal. El tema es cómo se va a buscar ese equilibrio. A priori, si gana Massa, probablemente lo va a hacer a través de la licuación de inflación y alguna presión impositiva. Y si gana Milei, creemos que apuntará a la inflación además de impulsar recortes del gasto público más concretos", dijo el economista Diego Martínez Burzaco.



* Elecciones. "Lo que pueda pasar el día después está completamente vinculado a lo que suceda en las elecciones. Al tener escenarios tan disruptivos por parte de ambos candidatos, estamos en la representación de dos polos muy opuestos, el escenario va a ser distinto y a partir de allí la reacción de las distintas variables económicas", dijo el analista Salvador Vitelli. "Me parece que en un escenario donde gane Javier Milei, por ahí el dólar podría tener alguna sobrerreacción. En el caso de mostrar la continuidad de Massa, porque en definitiva en lo que es de facto termina siendo un presidente hoy en día, allí va a ver una continuidad de lo que está sucediendo ahora", estimó.



* Sinceramiento. "La economía debe hacer un sinceramiento que cuanto más tarde, más nos va a doler. Se necesita un ajuste fiscal sin precedentes en la historia argentina", afirmó el economista Mariano De Rosa.



* Dólares. "Más allá de que las menores intervenciones (del Banco Central) vienen siendo suficientes para contener algunos amagues intradiarios en los dólares financieros, los cuales llegan tras una retracción que comienza a despertar una mayor demanda por su abaratamiento, ya que los operadores anticipan mayor búsqueda de cobertura a medida que se aproxime el balotaje, dentro de un clima donde aún prevalece la incertidumbre", dijo el economista Gustavo Ber.



* Caída. "La recaudación tributaria registra nueve meses de caída real, dinámica que difícilmente se vea modificada en lo que resta del año", dijo la consultora ACM. "La reciente decisión de postergar la actualización de los impuestos a los combustibles, como las medidas adicionales para contener el consumo, junto con el enfriamiento de la actividad económica vuelven a resignar recursos tributarios en los dos meses que quedan del año", señaló.



* Incógnita. "Lo que ocurrirá a lo largo de 2024 es imposible de predecir ante la gran incógnita sobre el resultado del balotaje y los anuncios de política económica subsiguientes, pero difícilmente la inflación mensual promedio de ese año sea inferior al 12%, es decir una tasa de inflación anual equivalente al 300%", estimó el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.



* Incertidumbre. "El ciclo agrícola 2023/2024 se está desarrollando en un contexto de elevada incertidumbre en todos los frentes, tanto la política como la economía y hasta el clima generan dudas a partir de escenarios futuros divergentes", estimó Fundación Mediterránea.

Por Walter Bianchi y Eliana Raszewski

Agencia Reuters