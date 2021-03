La construcción en San Juan es determinante para la generación de empleo de calidad. Además muchas actividades anexas dependen de este rubro.



Continuando con las opiniones de los distintos sectores vinculados a la construcción privada, en el marco de la nueva Ley 27.613 que contempla incentivos impositivos y un blanqueo de capitales para fondos destinados a esta actividad, el ingeniero Enrique Velazco, presidente de la Cámara Emprersarial de la construcción de San Juan (Caemco), hace su evaluación de la flamante norma refiriéndose a la incidencia que puede llegar a tener para la economía en general:



"Desde siempre, todo incentivo destinado a promover cualquier industria ha sido visto como un gesto muy positivo. Hablar de promover actividades tratando de acercar beneficios impositivos es en todos los tiempos algo que tendría que funcionar, ya que la presión impositiva es una de las condicionantes que muchas veces obstaculizan las inversiones.



En este caso, la Ley 27.613 apunta muy directamente a la acción de atraer del exterior aquellos capitales que se encuentran ociosos para destinarlos a la construcción, que es una de las actividades con más incidencia en la economía a través de la compra de materiales y la generación de empleo genuino, un aspecto que resulta muy positivo.



Sin ninguna duda el espíritu de esta legislación es la de ayudar o contribuir con la actividad privada que es la que se supone recibiría la inyección de capitales que provendría de este blanqueo.



Pero todo esto depende de algo fundamental como es la predisposición de los poseedores de esos capitales por invertir en esta actividad. Por eso habrá que darse un tiempo para ver si la iniciativa es exitosa o simplemente no pasa más allá de una expresión de buenos deseos.



Lógicamente que sería muy bueno que se diera lo que está planeado, es decir que haya capitales interesados en regresar al país para hacer que la economía se reactive con nuevas obras, más puestos de trabajo y una inyección de fondos que le vendría muy bien, precisamente, a la economía.



Lo que ocurre es que a los argentinos nos cuesta mucho mover capitales si no tenemos la certeza de que la inversión valdrá la pena o si no conocemos bien cuáles son las posibilidades de éxito en una economía que no se caracteriza por ser muy estable. Es por ello que soy muy cauteloso del éxito de la Ley. Todo dependerá del comportamiento de las variables económicas y de cómo se pueda dar la evolución de los mercados, especialmente el inmobiliario que está estrechamente vinculado a la construcción.



Estaremos atentos a partir de ahora a lo que pueda llegar a ocurrir con esta Ley y a los movimientos de capitales que puedan tener lugar a partir de la implementación de esta nueva legislación.



Deseo aclarar que de acuerdo a los informes que maneja nuestra cámara empresarial, no son muchos los capitales sanjuaninos que se encuentran ociosos fuera del país, por lo que puede influir para que esta Ley no tenga una gran incidencia en nuestra provincia, aunque siempre existe la posibilidad de resultar beneficiados con algunas inversiones, lo que sería muy importante para nuestro medio.



Esperemos que todo sea para bien de la economía argentina, aunque tendremos que estar atentos de que esto no sea utilizado con otros objetivos y que se cumpla el propósito que ha inspirado esta iniciativa".

Por el Ing. Enrique Velazco

presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan