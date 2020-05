Los genios intelectuales tienen la capacidad de inaugurar frases que describen lo más profundo del ser humano en pocas palabras. Ser o no ser, he ahí el dilema del Hamlet de Shakespeare, 20 años no es nada, de Alfredo Le Pera para Volver de Carlos Gardel, Sólo sé que no sé nada, de Sócrates, Nuestra mayor gloria no está en no caer sino en levantarnos, de Confucio, No es pobre el que tiene poco sino el que desea mucho, de Séneca, Será lo que debas ser o no serás nada de San Martín y la incomparable de Borges, No nos une el amor sino el espanto. Esa sentencia, parte de un soneto que dedicó a Buenos Aires, la ciudad en que vivió pero no eligió para morir, describe en un trazo esas sociedades por necesidad que a veces tenemos en la vida. Una amenaza externa induce a la unión de partes que estaban separadas, por eso otro genio, Sun Tzu aconsejaba dividir al enemigo en El arte de la Guerra. En política moderna y argentina se ha llamado también más vulgarmente y menos poético "efecto Poxipol" a la pegatina a que invitan ciertas situaciones o por ejemplo al consejo que según dicen termina de dar Alberto Fernández a la oposición chilena para derrotar a Piñera "únanse".

Entre nosotros, la fusión de los peronistas renovadores de Bordón y Chacho Álvarez con los alfonsinistas residuales del radicalismo y la luchadora por Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide dio lugar a la Alianza que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. ¿Ideales comunes? ¿Un proyecto compartido de país? Tal vez, pero más que nada el deseo de derrotar al peronismo. Más espanto al adversario que amor a los amigos. En el andar de los días, desaparecido el espanto, comenzó la diáspora de esa cooperativa, la inició Chacho con su renuncia y la terminó Fernando volando en helicóptero de la Casa Rosada. ¿A qué viene tanta metáfora? Al coronavirus, que políticamente está operando como ese espanto borgiano, como ese poxipol plebeyo o como aquella unión por la independencia de España. Apenas se pudo derrotar a los realistas comenzó la guerra civil que motivaría el exilio de San Martín. Mientras dure la plaga se olvidarán otras penurias que han pasado a segundo plano, todo el interés y la concentración están en ese combate temeroso al enemigo invisible que vemos acechándonos desde la respiración de un hijo, el abrazo de un hermano o imaginamos dispersándose en el aliento de una joven que corre. Hermanos, solidarios, y responsables, glorificamos con nuestro aplauso a médicos/as y enfermeros/as desde la seguridad de un balcón todas las noches a las 9 siempre que no vivan en el departamento de al lado, en cuyo caso les pedimos sin piedad que se vayan. Es en esa actitud cobarde de festejar al soldado mientras nos defiende en el frente y repudiarlo cuando vuelve con sus heridas, donde se ve con transparencia el embrión de un renacuajo vil al cual solo le falta crecer, como en el huevo de la serpiente.

Eso será lo que deba esperar Alberto en pocas semanas. Negocios en quiebra, consumo en derrumbe, exportaciones en caída, inversión inexistente, deuda a repudiar, recaudación por el piso, crédito ausente y reclamos de dinero por todos lados, para sueldos y para volver a hacer andar la rueda. Nada fácil. Todos los caminos cerrados y una única salida, la emisión monetaria a la que acudirán todos en el mundo, pero no todos en las mismas condiciones ni económicas ni culturales. El ingenuo ministro de Economía, Martín Guzmán, dicen que se ha propuesto desdolarizar, hacer que los argentinos nos olvidemos de ahorrar en moneda fuerte y nos contentemos con la que el gobierno pueda emitir. Si ese fue su propósito, las circunstancias no le han ayudado ni le ayudarán por un tiempo. De hecho el dólar de la calle, el único que se puede conseguir, parece haber encontrado su piso en los 115 pesos. En cuanto a la emisión, es lógico que se promueva la demanda, que la gente compre, pero ocurre que el cierre total de las fábricas durante las semanas de la cuarentena ha dejado herida a la producción que no podrá responder con oferta a lo que podría ser un aumento pronunciado de la demanda. Los comerciantes de alimentos y bienes esenciales habrán perdido stock en esas mismas semanas de paralización y es posible que sean desbordados por sus clientes.

La permanencia del cierre de hoteles, restaurantes, transporte, escuelas, medida prudente para terminar de achatar la curva de crecimiento de la pandemia, mantendrá baja la caja del fisco, por ser estas actividades fuente del mayor valor agregado. ¿Ganancias? El Gobierno se deberá olvidar del anticipo y esta vez no podrá juzgar mala voluntad de los contribuyentes. Sólo habrá algunos que perdieron poco pero es seguro que nadie ganó porque hasta los proveedores deshonestos del Estado quedaron sin cobrar. Mantener el equilibrio y la armonía social que hoy brilla en el encierro requerirá de gran pericia, paciencia y capacidad de negociación. Para hacer una comparación con nuestra geografía, será como manejar de noche por la vieja ruta 12 hacia Calingasta en lo alto del Tambolar sin luz y sin frenos. Se puede, pero el precipicio de un lado y el cerro del otro no ofrecen paz a los nervios, un cirujano diría que es como operar de urgencia sin diagnóstico, no se sabe a dónde se va ni para qué. Pasadas 7 semanas desde el cierre de las escuelas y un poco menos de cuarentena con sólo dos infectados en la provincia y 230 muertes en todo el país al cierre de esta nota, el costo de las medidas resulta muy alto. 10 puntos de caída del PBI representan 50 mil millones de dólares o el equivalente al presupuesto de 30 provincias del tamaño de San Juan, 6 más de las que tiene el país. Visto que la lectura del Gobierno nacional fue clara, la salud primero, la economía después, puede que el tiempo que viene demuestre que eso fue un error. Por ahora nos une el espanto, los días dirán si también hay amor.

Destacado:"Los precios se tranquilizan"



El titular del Indec, Marco Lavagna, afirmó que la dispersión de precios que se produjo en marzo se fue "tranquilizando y ordenando" en abril, en un contexto en el que "todavía hay faltantes de productos de determinadas marcas". "Durante abril no vimos casos de alguien que te aumentaba un 30% y otro que te bajaba un 20%, y en las últimas semanas se empieza a ver una lógica en los precios, con menos dispersión. Reconozco, sí, que todavía hay faltantes de productos de determinadas marcas y debimos relevar otras marcas", explicó Lavagna.