La memoria, esa capacidad de recordar hechos pasados, inolvidables en algunos casos, pero que muchos no quieren evocar por el dolor que causan.



Los recuerdos, algo ha pasado para querer rememorarlos, ¿será porque son gloriosos por su esplendor, magnificencia y lustre que despiertan?



Esas dos opciones, que espero y deseo puedan compatibilizarse en un "Proyecto de Museo de la Memoria y de los Recuerdos", están contenidas en las vivencias que el mítico "Estadio Abierto del Parque de Mayo", encierra en sus entrañas.

Jornadas de ciclismo en el Velódromo del Parque de Mayo.

El Museo de la Memoria es merecido, de justicia total para rendir homenaje a los que sufrieron el "terrorismo de Estado" y seguramente alberga sentimientos nobles como el "Nunca Más"; la defensa del sistema democrático sin condiciones y el repudio total a todo lo que implique la interrupción del Estado de Derecho.



En el otro aspecto, el deportivo, en el complejo Abierto y Cerrado Dr. Aldo Cantoni, el deporte tiene emociones, días, tardes y noches de gloria que merecen hacerse conocer y rememorarlas. Con humildad pienso y propongo a las autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y a la Secretaría de Estado de Deportes, complementar el Museo de la Memoria y en otra ala de su construcción el Museo de Recuerdos Deportivos, porque surgen alegremente de nuestra memoria ejemplos como el Campeonato Argentino de Básquetbol de 1965, con la particularidad del estadio sin techar, declarado desierto el mismo; destacándose en la Selección Sanjuanina jugadores estandartes históricos como Riofrío, Benegas, Hernández, Torrent, etc.



En el automovilismo, la llegada del Gran Premio de la República Argentina de Turismo Carretera, con los Mustang de Oscar Cabalen y las famosas Suecas, o el Auto Unión del Mendocino Castellani y por qué no el Renault 1093 de Renzo Palacios Balaguer, sanjuanino él.



El fútbol de 1969, con el gol del Gallego J.J. Pérez de Desamparados a Boca Junior que viví desde la segundas fila de la Popular, a donde llegué a las 6 de la mañana.

La figura de Jesús Morales inmortalizada

en cada competencia.



El gol de Aldo Rodríguez a la Selección argentina, el gol de Delem de River Plate al arquero Sergio de Atlético de la Juventud.



Las llegadas del ciclismo, la Doble Calingasta y otras clásicas al Velódromo, con luchas memorables de los foráneos Juan José Pitaro, Delmo Dalmastro, contra los nuestros: Vicente Chancay, el Payo Antonio Matesevach y el dueño de los embalajes, el Cacho Arturo Orlando Bustos.



En Atletismo, grandes competiciones con atletas destacados como el Ñandú Morales y muchos más, hasta llegar a la Primera Maratón de los Jardines de Infantes, de 1987 más o menos.



Hasta las presentaciones de la Escuadra Azul de la Policía Federal Argentina y sus caballos que daban espectáculos a tribunas llenas.



Grandes eventos con el Rugby como protagonista y como estas pequeñas muestras, muchas más que los Sanjuaninos puedan aportar, seguramente son un tesoro que las nuevas generaciones deben conocer y valorar.



De estos recuerdos, hay muchos en nuestra provincia y en distintas actividades donde la memoria y el recuerdo deben estar puestos de manifiesto para ser debidamente destacados. Por ejemplo la remodelación de nuestra Peatonal, obra quizás conveniente y analizada por comerciantes, arquitectos, vecinos y autoridades municipales. A eso se deberían agregar historiadores o un recuerdo que destaque que este año cumple sus Bodas de Plata, 25 años desde que ese joven visionario intendente Javier Caselles la construyó.



La Cavic como Ciudad Judicial, bodega que transformó la historia vitivinícola de la provincia de San Juan, debería dejar su tanque como expresión histórica de aquel hecho, al actual proyecto de Ciudad Judicial y así constituirse en un polo turístico.



Su Santidad el papa Francisco ha expresado que quienes no respetan su historia y no cuidan a sus mayores, no les espera un buen futuro.



Reitero humildemente: debemos reconocer a quienes construyeron una parte de la historia que hoy disfrutamos y sobre esos pilares edificar la propia.

Por Domingo Rosas Arnáez

Ex funcionario provincial y dirigente deportivo.