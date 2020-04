Harrison, Starr, Lennon y McCartney. El símbolo de toda una generación.

Un tal José Gregorio Vargas, más conocido por "Rony" Vargas, leyó en el programa "Ranking del año 1970" del 10 de abril, en la vieja Radio Colón, un cable que provenía de la sala de teletipos. Según un artículo del diario inglés Daily Mirror, Paul McCartney anunciaba su salida de Los Beatles, y lo que era un secreto a voces ya era oficial: el grupo se separaba. Acababa de llegar a las disquerías sanjuaninas "Abbey Road" (nombre de la calle donde se encontraba el estudio de grabación) disco aparecido en 1969 y que sería el más vendido de la historia. Casa Lara (Libertador y Tucumán), Casa Postigo y Dimensión 33 (ambas sobre Laprida antes de Tucumán), exhibían en vinilo, cassette o magazine el trabajo de la banda inglesa. Lo paradójico es que este álbum fue el último grabado en estudio; sin embargo el trabajo "Let It Be" (Déjalo Ser), se grabó en 1968, y se dejó en suspenso por la mala relación del grupo producto de la muerte del manager Brian Epstein en 1967, Harrison quería más participación en los temas, Starr se había ausentado por un tiempo, la irrupción de la nueva mujer de Lennon (Yoko Ono), el liderazgo que pretendió



imponer McCartney, etc. Con el sistema "Muro de Sonido", Phil Spector le agregó coros femeninos y música externa a la grabación, y "Déjalo Ser" se constituyó en el último disco que el conjunto sacó a la venta en mayo del 70 y que formó parte del documental del mismo nombre, que también incluyó el último recital de la banda en la terraza del edificio de la empresa Apple, que ganó el Oscar por la mejor banda sonora.



Donde no existen contradicciones es en los comienzos del conjunto en 1956 en Liverpool, en la Inglaterra de la posguerra, con el nombre de "The Quarry Men" con John Lennon y Peter Shotton (quien estuvo poco tiempo) como fundadores, incorporándose luego Paul McCartney, George Harrison, Pete Best y Stuart Sutcliffe. A este último se le debe el nombre que en principio era The Beetle (Los Escarabajos), pero Lennon puso una letra "a" intermedia y el nombre mutó a The Beatles (haciendo una alegoría a la música Beat). Cuando el grupo viajó a Hamburgo, Sutcliffe tuvo un noviazgo con la fotógrafa Astrid Kirchherr, quien lo indujo a él y al resto a usar el icónico corte de pelo que distinguió a la banda en sus primeros años.



En 1961 debutan en el club nocturno "La Caverna", y en 1962 nacen los "fabulosos cuatro" con la formación de Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr, que dejarán placas fundacionales como "La Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper", 1967, considerado el mejor álbum de todos los tiempos, que fue vanguardia del Arte Pop, la psicodelia y el primero en llevar la letra de cada canción en la funda. El grupo también filmó películas como "Anochecer de un día agitado" (1966) en blanco y negro, sin dudas el predecesor de los videos modernos. También se filmó "Submarino Amarillo", basada en la canción del mismo nombre.



Desde que irrumpieron en la televisión norteamericana en 1964 ante más de 70 millones de personas, pasaron de ser admirados por adolescentes e idealistas a ser respetados por sectores intelectuales.



El asesinato de John Lennon en 1980 a manos de un fanático, echó por tierra la última esperanza de volver a unir la banda. En realidad "Los 4 Muchachos de Liverpool", como aún hoy Vargas los presenta en su radio de Córdoba, "Habían Dejado de Ser" el 10 de abril de 1970 y ya nada ni nadie los volvería a juntar.

Por la Prof. Sandra Alaniz

Docente