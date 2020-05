La semana pasada los titulares informaban sobre la designación de Sergio Affronti como nuevo CEO de YPF. Todas las semanas, sorpresivamente los medios nos refieren a novedades sobre la empresa, algo que el lector atento podrá relevarlo haciendo un rápido seguimiento de esas publicaciones. En este contexto, el sábado pasado, nos enterábamos como las acciones de YPF volvía a caer en Nueva York casi un 8%, en el día del trabajador.



Es así como en estos últimos tiempos surgieron muchas voces hablando sobre una empresa tan cercana a nuestra identidad, a nuestro sentir nacional, sobre el valor de la misma por encima de los fríos números y proyecciones.

La empresa YPF sobre la que nuestro Estado posee una significativa participación accionaria tiene sobre sus espaldas un complejo problema judicial.

Incluso la compañía inició hace unos días una fuerte campaña publicitaria titulada: "mostrémosle a este virus lo que un pueblo unido es capaz de lograr". En ella se ven imágenes de nuestros próceres más queridos. Una original forma en que una petrolera, en vez de hablar de la calidad de sus productos o la conveniencia del precio ofrecido, presente un mensaje orientado a la identificación entre una sociedad anónima y el pueblo argentino.



Un análisis más detallado debe llevarnos hacia un punto de atención, de un alerta. Esta empresa sobre la que nuestro estado posee una significativa participación accionaria tiene sobre sus espaldas un complejo problema judicial. No me refiero al juicio que existe contra nuestro país motivado por la expropiación que actualmente se tramita en Nueva York donde los fondos Eton Park y Burford Capital litigan contra nuestro país y ojalá obtengamos como país un fallo favorable. Me refiero a un juicio contra la empresa que responde a una demanda ambiental que recae sobre Maxus, una empresa norteamericana comprada por YPF en los años noventa. YPF fue notificada de una demanda iniciada en su contra en una corte de Delaware, Estados Unidos, por 14.000 millones de dólares.



A la empresa le puede ir mal y perder por esa suma. Le puede ir increíble y que no tenga que pagar nada, o le puede ir relativamente bien y que pierda o acuerde por una suma que puede ser un tercio del valor del reclamo. Ocurre que un tercio del valor del reclamo es hoy más que el valor completo de la compañía.



En ese caso será complicado el pago y posiblemente la empresa deba entrar en concurso sino obtiene otra alternativa legal en caso de ser condenada.



En el último balance la firma perdió dinero, no parecería que con la enorme caída del precio del petróleo más el impacto en la actividad por el Covid-19, el ejercicio en curso sea uno que sorprenda con un resultado positivo.



A lo que apunto es que el lector no debe caer en el meta mensaje de la firma que nos quiere indicar que YPF es igual a Argentina.



Ya aparecerán posiblemente quienes en nombre de la soberanía en los recursos petrolíferos (que pueden preservarse de diferentes formas) y el cuidado de las fuentes de trabajo (que también pueden preservarse de diferentes formas) apoyen la nacionalización de una empresa con serios problemas y litigios multimillonarios que no necesariamente tengamos que atender todos los argentinos.



Estemos atentos, cuidemos nuestro patrimonio presente y futuro, más aún en tiempos complejos y de incertidumbre.

Por Leonardo Siere

Docente de Economía y Análisis Económico del Derecho.