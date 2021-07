Lo que no pudieron Kennedy con la invasión de Bahía de Cochinos, el abandono de la Unión Soviética, la presión internacional, el embargo comercial de USA ni otras condiciones adversas en el panorama mundial, lo pudieron un microscópico virus chino y los intangibles bits de Steve Jobs. El pueblo cubano, sobre todo los jóvenes, ha salido a la calle a reclamar por la libertad, la finalización de la opresión y el cambio del régimen comunista hacia la democracia. Steve Jobs es quien imaginó y llevó a la práctica un aparato pequeño que puede procesar infinitas cantidades de información a la velocidad de la luz, la computadora personal que progresó rápidamente en capacidad y en disminución de tamaño como para tener el mundo borgiano del Aleph en la palma de la mano. Fidel había conseguido durante décadas lo que ya en el siglo XVI relató Tomás Moro en su Utopía, un mundo organizado de acuerdo a una idea, controlado hasta en lo más pequeño por el Estado, con casas iguales, calles iguales, vestidos iguales, trabajos iguales, salarios iguales, horarios iguales, pensamiento igual, alejado del libre albedrío y del "desorden" de la diversidad. Eso sí, al igual que el Santo Moro, necesitaba una isla, eso fue fácil, Cuba lo era pero había una contrariedad, no estaba suficientemente lejos de todo. Moro imaginó su Utopía en algún lugar remoto del sur como podrían haber sido nuestras islas Malvinas o Georgias.

Quien no tenga conectividad no contará con las mismas posibilidades que tienen otros y quedará fuera del mundo.

Cuba está en el medio del Caribe y a pocos kilómetros de Miami y México. Del mismo modo que ocurrió durante la dictadura del comunismo ruso o el chino, el aislamiento se resolvió evitando que llegara gente de afuera o que los propios viajaran, eso pudo durar más de medio siglo. Hasta que aparecieron casi a la vez, la computadora y la internet. La primera vez que comenzamos a explorar en una pantalla que escribía con trazos verdes o blancos, exclamamos con un colega "cuántas ideologías morirán frente a este teclado". Y así fue. Pocos años después se derrumbó la Unión Soviética, desapareció la cortina de hierro que dividía Europa en dos, cayó el Muro de Berlín y terminó la Guerra Fría. La tendencia había comenzado. Hay que reconocer que la resistencia de Cuba ha sido fenomenal. Tal vez el interés turístico en visitar ese museo viviente del atraso y la pobreza haya servido de sustento del mismo modo que sirve el mantenimiento del barrio de inmigrantes de La Boca en Buenos Aires, donde visitantes del exterior pagan 250 euros por recibir una comida, escuchar unos tangos, observar a unos hombres disfrazados de compadritos y compartir una obra de teatro que recuerda la vida desgraciada de los conventillos. Un tour de la miseria que contrasta con el lujo de la ciudad que está a dos pasos del mismo modo que La Habana Vieja contrasta con los hoteles all inclusive de Punta Cana o Cozumel. Desaparecida la fuente de ingresos de la "burguesía capitalista" por el virus chino y la consiguiente cancelación casi total de los viajes, se puso en evidencia fatal una realidad que estaba presente sólo que no se quería ver: Cuba no produce nada, ni para exportar ni para consumo interno, ni siquiera tiene el petróleo de Venezuela. Objetivamente, no genera divisas para comprar alimentos ni medicamentos y su actual mandante Díaz Canel cometió la torpeza de prohibir también la circulación de los dólares en efectivo que los emigrados con parientes en la isla mandan periódicamente vía Western Union por correspondencia, como en los viejos tiempos. Tiempo atrás, compartíamos una comida con un broker cubano emigrado residente en Miami, quien manejaba fondos de inversión de profesionales locales. Mientras Ramón admiraba el sabor de un revuelto Gramajo, le pregunté por qué surgían tan buenos poetas y cantantes de Cuba si es que el pueblo sufría tanto. "Allí no hay otra cosa que hacer, chico, tienes todo el tiempo del mundo". Hoy resulta que también han surgido cantantes y poetas del grupo San Isidro que no vivieron el desarraigo personal de una Celia Cruz o Gloria Estefan, que son hijos de "pioneros" nacidos dentro del régimen que cumple 61 años, nietos de aquellos "hombres nuevos" que imaginó religiosamente el "Che Guevara" y cuyas letras están inspirando las movilizaciones callejeras y el gesto de descolgar, apuñalar y quemar los retratos callejeros de Fidel y el Che.

Cuba no produce nada, ni para exportar ni para consumo interno de su población y tampoco tiene el petróleo de Venezuela.

Llegó la ola de Steve Jobs junto a la de Bill Gates, una mezcla de hardware y software que pone la realidad del mundo exterior en la mano de cada persona a la que ya resulta imposible relatar mentiras sin que se vea la cara del mentiroso. En tiempo real. La prueba más contundente es que el gobierno no ha podido hacer otra cosa que cerrar las fronteras del aire comenzando una batalla que no podrá ganar. Los enemigos son ahora Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, misiles certeros que han demostrado más poder que los balísticos aun siendo intangibles. ¿Se podrá cerrar a Cuba en una burbuja sin comunicaciones? ¿Por cuánto tiempo? Hoy no se tiene duda de que la conectividad es nuevo derecho humano, que quien no la tenga disponible no contará con las mismas posibilidades, que quedará fuera del mundo. Es una paradoja casi graciosa, Cuba obtendrá su libertad como consecuencia de una prensa que de un lado aprieta desde USA y el otro desde la China comunista. Imperialismos de derecha e izquierda confabulados para destruir al único pueblo feliz del mundo. Ese sería un buen título del Granma, único diario de la isla.