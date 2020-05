En estos días los distintos medios de comunicación han estado informando sobre la próxima aparición del billete de cinco mil pesos, en los que de acuerdo a lo previsto llevará la imagen de los doctores Cecilia Grierson y Ramón Carrillo. Esta noticia ha generado diversas reflexiones. Por un lado nos lleva a considerar el fenómeno inflacionario que da lugar a que el Banco Central de la República Argentina genere un billete que quintuplica el valor del actual billete de mayor denominación, situación compleja que preocupa a todos. Debemos tener en cuenta que a nivel mundial hay una tendencia a favorecer la bancarización y desalentar el uso de efectivo en beneficio de aspectos tributarios y para combatir el lavado de activos. Es por ello que hay muchos países que han decidido no emitir billetes, especialmente de alta denominación, lo que aparentemente no es la intención de nuestro Banco Central.



Por otra parte, con la medida de emitir un billete con nuevo diseño se altera la política de elegir para su ilustración a animales que hacen a la fauna de nuestro país, comprendida dentro de una serie de acciones para preservar el medio ambiente y conocer la realidad de la naturaleza que nos rodea. A esto lo debemos enmarcar en que entre el 16 y 24 de mayo nos encontramos viviendo la semana Laudato Si, en la que con acciones de concientización y aprendizaje ayudamos a cuidar la casa común de todos los hombres, en un claro mensaje de respeto ambiental. Igual no deseo polemizar sobre la conveniencia de colocar una u otra imagen en los billetes.



Es evidente que el perfil del nuevo billete, cuya emisión ha sido desmentida desde el Gobierno nacional, refleja el deseo de colocar en valor la labor de médicos que se destacaron en nuestro país. Personajes que por su acción nos llevan a mirar los actuales profesionales de la salud que hoy nos cuidan y arriesgan su vida en las primeras líneas de lucha contra la pandemia que nos preocupa y ocupa. Si es ese el objetivo se pudo haber pensado en las imágenes de los doctores Luis Leloir y Cesar Milstein, dos médicos argentinos que ganaron el Premio Nobel. Este último incluso generó un aporte incalculable en el campo de los anticuerpos monoclonales, que cambió significativamente la medicina. Procedimientos de acción contra el Covid-19 parten de la base de su aporte. Esto es doblemente meritorio si recordamos como plusvalía que Milstein no patentó su increíble descubrimiento, ya que creía que era propiedad intelectual de la humanidad y no tenía ningún interés económico, sólo científico.



De la misma forma, posiblemente por eliminar lo partidario de la decisión, no fue posible que un médico que llegó a ser presidente de nuestro país, como Arturo Illía no fuera la imagen del billete, aunque este mismo estándar no fue tomado en cuenta para la figura de Ramón Carrillo, médico que acompañó a Juan Domingo Perón como secretario de Salud durante dos períodos.



Sobre la doctora Grierson no diré otra cosa que fue una admirable mujer, ejemplo como docente, como médica y como luchadora por una sociedad justa en tiempos complejos, y que podría haber merecido el reconocimiento de ser la única imagen del nuevo billete a emitirse..



Sobre Carrillo se puede decir que estamos ante unan figura controvertida.Muchos autores refieren a que el mismo era un admirador de Hitler. Entre otras cosas le asignan la creación del concepto del "soldado ideal'' para rechazar a los reclutas que él consideraba como "rarezas" raciales y de género. También se lo vincula como uno de los actores que hicieron gestiones para que se proporcionara refugio al fugitivo danés, médico del campo de Buchenwald, Carl Peter Vaernet, permitiéndole continuar con los experimentos con homosexuales para "curarlos".

Por Leonardo Siere

Docente de Economía y Análisis Económico del Derecho.