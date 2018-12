¿Cuál es el motivo por el que un gran número de conductores no transita como corresponde por las rotondas, poniendo en peligro su integridad y la de los demás?



* Eduardo Reynoso: Está dentro de nuestro ser pretender pasar antes que cualquiera. La mayoría de los automovilistas meten la trompa del vehículo para intentar pasar primero.



* Marcelo Alvear: Es un problema que se origina en la mala educación vial que tenemos. Desde chicos no se nos enseña bien cuál es la forma correcta de transitar en esos sectores.



* Ramón Ochova: La falta de respeto es la causa principal por la que no se transita como corresponde por una rotonda. Es un mal generalizado el intentar pasar primero.



*Susana Quiroga: Las rotondas son inseguras porque no se ajustan a nuestra idiosincrasia. No somos de ceder el paso con facilidad y es así como se llega a situaciones comprometidas.



*Manuel Zalazar: Uno de los problemas es cuando las rotondas se hacen en espacios pequeños. Para que funcione bien una rotonda debe ser bien amplia y con buena visibilidad.