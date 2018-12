¿Cómo considera la medida de otorgar mayor poder de fuego a los agentes de las fuerzas federales?

* Carlos Tobares: Es algo que estaba haciendo falta ya que las fuerzas policiales, en ocasiones, se encontraban en inferioridad de condiciones ante los delincuentes.



* Carlos Guaquinchay: Esto demuestra el grado de inseguridad en el que estamos viviendo. Espero que con esta medida se logre controlar un poco más a la delincuencia.



* Paola Domínguez: Me parece bien, pero por ahí me da miedo de que se caiga en lo del "gatillo fácil''. Habría que concientizar muy bien a los policías para usar este derecho.



* Alfredo Gutiérrez: Escuché decir a la ministra Bullrich que es algo que ya se usa en varios países. Espero que en el nuestro se haga buen uso de esta medida y se la utilice concientemente.



* Yolanda Pérez: Si antes no hacía falta una medida así, por qué ahora se la tiene que instrumentar. Creo que vamos de mal en peor. Hay que atacar el problema de otra forma.