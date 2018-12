¿Las estaciones de servicio habilitadas en los departamentos alejados cumplen con los requerimientos de pobladores y turistas?





* Eduardo Zárate: Hace unos meses viajé a Valle Fértil y tuve que esperar casi medio día para cargar combustible porque no llegaba el camión tanque.



* Carlos Villafañe: En Iglesia se nos hace muy complicado el tema de la recarga de nafta o gasoil, ya que la única estación de servicio está en Las Flores a varios kilómetros de nuestra casa.



* Marcelo Villafañe: Estamos ansiosos de que se habilite una nueva estación de servicio en nuestro departamento (Iglesia) ya que vendrá bien para nosotros y el turismo.



* Oscar Contreras: Calingasta siempre ha tenido problemas con las estaciones de servicio, aunque la situación tiende a mejorar. Hay que pensar más en el turismo y la gente que trabaja aquí.



* Alberto Torres: Creo que el mercado que existe en estos lugares no da para más. Se trata de poblaciones muy pequeñas y las ganancias no son significativas como para que haya más de dos estaciones de servicio.