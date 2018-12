Qué opina de las rejas que se colocan a los monumentos que están en los paseos públicos. ¿Son efectivas a la hora de protegerlos de los vándalos?





* Adriana Gómez: Son más que necesarias ya que está comprobado que sin ellas los bustos o estatuas terminan dañados o con graffittis.



* Mario Sillero: Es un hecho que donde se han colocado las rejas, las estatuas se mantienen más limpias y no hay que estar refaccionándolas.



* Sonia G. Torres: Si contaríamos con una buena educación no haría falta gastar en enrejados. Hay que inculcar a los niños y adolescentes que deben cuidar el patrimonio.



* Susana Fernández: Urgentemente hay que colocar rejas en todos los lugares posibles si es que queremos conservar los monumentos. No hay otra salida.



* Jorge Manrique: Creo que hay demasiado temor sobre la acción de los vándalos. Con buenos controles policiales o municipales de las plazas se soluciona el problema.