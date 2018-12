¿Debería generalizarse en todos los municipios de la provincia la prohibición del uso de la pirotecnia?



*Federico Martín: Durante la Navidad, prácticamente no hubo casos de quemados por el uso de pirotecnia. Eso demuestra que es muy importante que se prohíba definitivamente su uso.



*Manuel Escales: Creo que es conveniente que se prohíba en toda la provincia. No sólo se contribuirá a que haya menos quemados sino que los animales ya no sufran por las explosiones.



*Myriam Quiroga: Fue una Navidad bastante silenciosa y espero que en Año Nuevo esto se repita. Si bien en todos los municipios no rige la prohibición, es una tendencia que avanza.



*Mabel Sirerol: Poco a poco vamos encarrilándonos por lo que es más conveniente. Así como pasó con el hábito de fumar que ha desaparecido de varios lugares, así pasará con la pirotecnia en todos lados.



*Eduardo Albarracín: Debemos ser solidarios y sumarnos a esta corriente de no usar pirotecnia. Todos los municipios deberían coordinar acciones para controlar que esta disposición se cumpla.