¿Considera que la reducción del precio de las naftas en un 3,2% es un signo positivo para la Economía?

Adriana E. González: Creo que es algo positivo siempre y cuando los formadores de precios la tengan en cuenta y aplique esta reducción a los costos.



*Carlos Segura: Si consideramos todo lo que ha aumentado en estos últimos tiempos, esto es una gota en el océano. Tendría que seguir bajando para que se note.



*Alberto Echenique: Por fin algo bajó. Espero que no tome nuevo impulso y que la reducción de unos pocos centavos se convierta luego en un aumento de varios pesos.



*Susana Quiroga: Tenemos que ser optimistas. El precio de las naftas responde a un situación global. Quiere decir que a nivel mundial tiende a normalizarse.



*Alejandro Guzmán: No me ilusiono mucho. Hoy la nafta bajó, pero eso no quiere decir que se ha frenado la inflación. Es decir que los demás precios continuarán subiendo.