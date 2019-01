¿Cree conveniente que en la provincia de San Juan las fuerzas policiales también cuenten con pistolas Tasser para combatir la delincuencia?



*Eduardo Guzmán. No es necesario, ya que nuestra provincia no es altamente conflictiva. La policía puede hacer su trabajo perfectamente con métodos convencionales.



*José Luís Quinteros. No estaría mal contar con algunos efectivos provistos de pistolas eléctricas. Hay casos en que los delincuentes huyen y no se los puede detener.



*Marcelo Serrano. Hay que tener en cuenta la relación costo beneficio. Si son muy caras hay que seguir con el sistema actual ahora si están al alcance no deberíamos dudarlo.



*Mariela Gómez. Temo que ocurra lo que vemos en algunas películas: policías corriendo detrás de los ladrones, entre la gente... y eso me da miedo.



*Susana Albornoz. Son armas que están disponibles para combatir la delincuencia y no son letales. No veo por qué los policías no puedan utilizarlas como corresponde.