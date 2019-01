¿Considera que la dirigencia política está más preocupada por las elecciones próximas que por la situación actual?



*Alfredo Guzmán. Están perdiendo el tiempo en buscar el poder en un país que está devastado. Tendrían que preocuparse en la situación actual y unirse para salvar a la Argentina del descalabro total.



*Alicia González. Obvio. A los políticos no les interesa el país, sólo les interesa obtener el poder para hacer de las suyas. Hace rato que los argentinos ya nos dimos cuenta.



*Analía Miranda. Es bochornoso lo que hacen los políticos. No aman al país ni a los argentinos. Nos engañan siempre. No tienen sangre patriota, para jugarse por lo que corresponde hacer.



*Elsa Fernández. No solo eso, sino que ven en el Estado argentino un botín para apoderarse de él. Mientras, los argentinos vamos a votar para elegir al menos peor, o al que robe menos.



*Marcelo Gómez. Se las pasan pensando en las elecciones y les queda muy poco tiempo para ejercer sus funciones. Hace falta urgente una reforma política que contemple esto.