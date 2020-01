El posparto, un problema que requiere atención para la mujer



Las mujeres que damos a luz, en muchas ocasiones, sufrimos de depresión posparto (DPP). Por lo general la vivimos en soledad: no hablamos por miedo al estigma social o por desconocimiento de lo que nos está pasando. Eso tiene que cambiar. No podemos seguir callando sobre el tema ni permitiendo que las respuestas ante él sean: "No pasa nada, tiene las hormonas alborotadas porque acaba de parir. Ya pasará''. No podemos permitir otro: "¿Cómo vas a estar triste si te acabas de realizar como mujer? ¡Eres madre!''. De acuerdo al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, la DPP aparece en el embarazo, se mantiene durante las primeras cuatro semanas posparto y puede extenderse por dos años. Afecta a 56% de las mujeres latinas. Los síntomas son similares a un episodio depresivo mayor y son tanto físicos como emocionales: sufrimiento, tristeza, apatía, ataques de pánico, miedo, culpa, trastornos del sueño, estrés, ansiedad y bipolaridad. Las mujeres nos sentimos culpables, confundidas e incapaces de atender las necesidades del bebé, quien finalmente resultará afectado en su desarrollo. No es fácil sobrellevar las tareas tan demandantes que significan el criar y proteger al ser que acaba de llegar al mundo con el estado anímico de una madre que no puede o no desea hablar de su depresión ante una sociedad que hace de lado sus síntomas.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es uno de los trastornos que ocasiona mayor discapacidad en el mundo. Se estima que en 2020 será la principal causa de discapacidad en mujeres. Ya se están haciendo esfuerzos a nivel mundial para combatirla y, desde el año pasado, en Cataluña, existe un protocolo de seguimiento de salud mental materna desde el embarazo. También, desde 2016, el primer miércoles de mayo, se realiza la campaña del Día Mundial de la Salud Materna, que busca sensibilizar a la población y ejercer presión sobre los gobiernos para crear políticas públicas para atender este tema. Fue impulsado por la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal, junto con organizaciones de al menos 13 países.



En 2014 se elaboró la guía "Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Depresión Prenatal y Posparto en el Primero y Segundo Niveles de Atención'', en la cual se establecen algunas recomendaciones; pero no fue hasta 2016 que la Norma Oficial en México fue actualizada y que se incluyó, durante las consultas y revisiones médicas a mujeres embarazadas, la identificación de síntomas depresivos o cualquier trastorno en relación a la salud mental. Sin embargo, aún no se especifican los mecanismos de implementación, ni se ha establecido la creación de campañas de divulgación para remarcar la importancia de la prevención, detección y tratamiento. Por eso, debemos exigir políticas públicas en materia de salud que establezcan claramente cuáles son las acciones que se deben tomar y que fomenten la promoción del bienestar mental de las familias, hablando abiertamente de estos temas. Como la familia es el núcleo de la sociedad, el bienestar social recae en que entendamos y hablemos de este problema. Hagámoslo.

Para tener en cuenta

Las cifras globales son alarmantes, pero los diagnósticos y los datos a nivel son escasos. Sin ellos, la posibilidad de generar políticas públicas efectivas disminuye y, a la vez, ocasiona que no se mencionen las cosas por su nombre y se creen estigmas sociales que empeoran las circunstancias.

¿Las mujeres saben que pueden sufrir de depresión posparto?¿Reciben información por parte de su médico? ¿La sociedad sabe que la depresión posparto es una enfermedad? ¿Se diagnostica oportunamente? En la mayoría de los casos, la respuesta es no.

Por Mafer Olvera y Paola Palazón Seguel

The Washington Post