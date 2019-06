Contaminación del aire, tema principal de la conmemoración mundial



La contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud: se cobra 7 millones de vidas cada año. Casi 4 millones de estas muertes ocurren en la región de Asia y el Pacífico. Por tal motivo, el desafío de la humanidad es luchar para no contaminar el aire. En ese sentido, el ascenso de las energías limpias y movilidad eléctrica han hecho de China un nuevo líder de la acción climática. La celebración principal será mañana, 5 de junio, en Hangzhou, provincia de Zhejiang. China será el anfitrión global de la celebración. Cabe destacar que el 92% de los habitantes del mundo no respira aire limpio. La contaminación del aire le cuesta a la economía global U$S 5 billones cada año debido a los gastos en asistencia social. Se estima que la contaminación por ozono a nivel del suelo reducirá el rendimiento de los cultivos básicos 26% para 2030. El Día Mundial del Medio Ambiente 2019 instará a los gobiernos, la industria, las comunidades y los individuos en todo el mundo a unirse para explorar las soluciones a este problema global a través de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. El Gobierno de China se ha comprometido a organizar las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente en múltiples ciudades, con un evento principal en Hangzhou, provincia de Zhejiang. "China será un gran anfitrión global de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente 2019'', dijo Msuya. "El país ha demostrado un liderazgo tremendo al abordar la contaminación del aire a nivel nacional. Ahora puede instar al mundo a dar una respuesta mayor a esta emergencia global que nos afecta a todos. China liderará el impulso para salvar millones de vidas'', agregó. Este país se ha convertido en un líder de la acción climática, con un creciente sector de energía limpia. El país asiático posee la mitad de los vehículos eléctricos del mundo y 99% de los autobuses eléctricos. Al celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente 2019, el gobierno chino podrá mostrar sus innovaciones y avances en favor de un medio ambiente más limpio. Según un nuevo informe de Naciones Unidas sobre la contaminación del aire en Asia y el Pacífico, la implementación de 25 políticas de tecnología en esa región podría producir una reducción de hasta 20% en las emisiones de dióxido de carbono y de 45% en las emisiones de metano a nivel mundial, lo que evitaría 0,3ºC de calentamiento global.

Recordación mundial

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento global liderado por ONU Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio en miles de comunidades del planeta. Desde sus inicios, en 1972, ha crecido hasta convertirse en una plataforma global de alcance público, ampliamente replicada en todo el mundo. ONU Medio Ambiente es la autoridad ambiental líder en el mundo. Proporciona liderazgo y alienta el trabajo conjunto en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones. ONU Medio Ambiente trabaja con gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y con otras entidades de Naciones Unidas y organizaciones internacionales alrededor del mundo.

Por María Amparo Lasso

Jefa regional de Comunicación para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente.