Indistintamente leímos o escuchamos hablar del culto a la Difunta Correa, calificándolo de leyenda y también de mito, incluso de cuento folclórico popular. Es difícil rotular este caso de devoción popular de forma concluyente. La antropología social nos brinda significativos aportes, pero incluso en esta ciencia hay diferentes posiciones derivadas de las distintas escuelas antropológicas que existen, algunas nacidas en Estados Unidos u otras en Europa. Constituye toda una problemática para los teóricos deslindar las diferencias en leyenda y mito, habiendo cantidad de conceptos. En general podemos decir -en esto hay puntos de vistas similares- que una leyenda posee ingredientes con visos de historia, en general narraciones de origen oral. Las leyendas nos explican el inicio de ciertos sucesos históricos, el origen del nombre de algunos puntos geográficos, acerca de ciudades perdidas etc.

La devoción por Deolinda Correa llega a distintos puntos del país y del extranjero.

En nuestro medio existen cantidad de leyendas, algunas de ellas inventadas, como la emblemática "India Mariana", cuya narración fue escrita por Rogelio Díaz Costa en la década del 50, ganando un premio literario. El tema de conceptualizar mitos es más complejo. Se cree que los mitos, como relatos sagrados, surgieron en Grecia. En realidad el mecanismo lógico del hombre para entender, explicar o superar la barrera de lo profundo es universal o igual y sincrónico. Esto es por su capacidad simbólica y ser creador de cultura. Mitos antiquísimos hay en la Antigüedad Clásica pero también en Mesoamérica y los Andes Centrales, antes de la aparición de las llamadas Altas Culturas Americanas (aztecas-mayas-incas). El mito hay que asociarlo a la religión y a los ritos. Los mitos poseen cantidad de atributos, cualidades y explicaciones. Por ejemplo nos relatan hechos sobre seres sobrenaturales o prodigiosos, movidos por fuerzas ancestrales, Además aluden, a veces de forma indirecta, a verdades de tipo moral, o establecen normas de conducta y juicios éticos, atesorados u ocultos bajo la superficie de lo relatado, que sirven como modelos para el mundo social. Esto es que los mitos nos trasmiten significados sin interesar si los hechos que los envuelven o la trama contextual sea cierta o no. Es oportuno decir que en el lenguaje cotidiano se le otorga el significado de "fábula o invento", por ejemplo el nombre de un libro de historia muy conocido: "Los Mitos de la Historia Argentina". A manera de conclusión y retomando el tema de Deolinda Correa, qué es, ¿un mito o una leyenda? En realidad, como otros casos, comparte ambos atributos. Es leyenda porque posee historicidad, por ejemplo las luchas entre unitarios y federales, los documentos, aunque no contundentes, existentes en la parroquia de Caucete, etc. Sin embargo de acuerdo a los investigadores más experimentados es principalmente un mito, cuyo significado principal está relacionado con la mujer como dadora de vida a través de su seno materno, aun después de su muerte, en un paisaje geográfico infecundo y hostil llamado travesía. La leche materna mantiene vivo al niño, es un elemento líquido, contrapuesto a ese típico paisaje sanjuanino, caracterizado por la aridez y falta de agua.