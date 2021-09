La Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez fue la primera institución formadora de maestros habilitados para desempeñarse en la docencia primaria en Chile y Latinoamérica (Educación General Básica). Su primer director fue el escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento. Durante un siglo formó docentes primarios, hasta que finalmente fue cerrada durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1974.



Hablar de Domingo Faustino Sarmiento emplea mucho tiempo debido a la inmensurable riqueza aportada por el prócer a lo largo de su vida. Por esta razón voy a focalizar el tema en una de las más emblemáticas obras vinculadas a la Educación, realizada por el Gran Maestro. Se trata de la Primera Escuela Normal de Latinoamérica: "La Escuela Normal José Abelardo Núñez"fundada un 4 de junio de 1842, durante su segundo exilio en Chile.



Decimos la primera escuela porque era la única en aquel entonces, encargada de formar al maestro desde su adolescencia. A partir de los 13 años empezaba con la orientación y a los 18 ya estaban preparados para enseñar en el nivel primario. Esta escuela era estatal, aceptaba alumnos de distintas clases sociales, que llegaban de países muy lejanos, es por eso que funcionó como escuela albergue.



No era fácil ingresar a esta escuela. Había que pasar muchos exámenes, y cuando el alumno era aceptado, solo mandaban una carta con una lista de cosas que tenían que llevar. La formación del alumno no se trataba sólo de una cuestión académica, sino que también destacaba las artes y el deporte. De esta escuela salieron grandes personalidades, lo que me lleva a hablar de esta escuela es cómo terminó su labor educativa.

Pinochet y el cierre del edificio

Hasta 1973 venía desarrollando sus actividades normalmente. Era la época del proceso militar. En ese entonces el presidente era Augusto Pinochet, quien mandó a cerrar las puertas del edificio. Una empleada que trabajó en la institución desde muy joven, Olga Lorca, nos relata: "Era la medianoche cuando llegaron los militares con la orden de cerrar la escuela y llevarse al director, decía que se habían corrido rumores que allí se escondían armas".



En realidad, lo que nunca soportaron es que en ese sitio se preparaban mentes brillantes, capaces de discernir en todo orden de la vida. A partir de ese momento la actividad de la "Núñez" como la llaman, terminó. Pero no para sus exalumnos que aún la siguen recordando y reuniéndose.

Alumnos identificados con Sarmiento

Un ex alumno egresado en 1966, Willams Venega, cuenta que cuando se reúnen un grupo más o menos de 250 personas, siempre hay alguien que empieza a cantar el himno de la escuela y el resto no tarda en acoplarse al canto que los acompañó durante toda su adolescencia. Otro egresado, Ricardo Delgado, dijo: "Recordar épocas pasadas en la "Núñez", es un sentimiento muy fuerte. Es un orgullo decir que somos egresados de la Escuela Normal" y como estos testimonios, encontramos muchos. Todos los profesores Normalistas conocen muy bien la historia de la escuela, y tienen claro el papel de Sarmiento en su apertura. Tanto es así que fueron ellos quienes mandaron colocar un busto del Gran Maestro frente donde estaba el edificio escolar, por calle Alameda, y una placa donde vivió Sarmiento, frente a la Plaza de Armas, que en ese entonces era un hotel muy lujoso, hoy es paseo de una Feria Persa. Aún existe esa habitación, que está cerrada. La mayoría de las personas no saben del valor histórico que tiene. Fue en esa habitación que empezó a funcionar la Escuela.



Con el terremoto de 1985, se terminó de derribar por completo el histórico edificio. A pesar de aquel golpe militar y los avatares de la naturaleza, la escuela sigue en el espíritu de quienes la disfrutaron.

Propuesta para Argentina y Chile

Como sanjuanina, al expresar la fortaleza de aquellos que la vivieron y padecieron en la "Núñez", me gustaría, que el gobierno argentino y chileno, se unieran en una labor en común para que se construya un museo, una biblioteca o una sala de usos múltiples, entre otros, para recuperar su grandeza y rescatar el espíritu de Sarmiento.



Para terminar citaré un pensamiento del Maestro de América que dice, "La instrucción primaria es la base en que deben basarse la mejora de las costumbres y todo progreso intelectual, sólido y verdadero, aquella instrucción no puede llenar tan importante objeto, sin que sea comunicada por maestros idóneos y de conocida moral, mediante métodos fáciles, claros y uniformes, que ahorrando tiempo y dificultades lo hagan extensivo a todas las clases de la sociedad".

