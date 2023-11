Ucrania intenta unirse a Occidente. Israel intenta unirse a un nuevo Medio Oriente. Y Rusia e Irán se han unido para intentar bloquear ambas cosas.



Retrocede lo suficiente y podrás ver exactamente lo que está impulsando tanta geopolítica hoy en día: Ucrania intenta unirse a Occidente. Israel intenta unirse a un nuevo Medio Oriente. Y Rusia e Irán se han unido para intentar bloquear ambas cosas.



Por desgracia, el nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es demasiado inexperto o demasiado ideológico (o ambas cosas) para darse cuenta de ello (o para que le importe). Está impulsando un presupuesto que ayudaría a Israel a defenderse mejor, pero privaría a Ucrania de la ayuda económica y militar esencial de Estados Unidos para rechazar el ataque de Rusia.



Lo que no conviene a Rusia e Irán

Si Ucrania es capaz de escapar de las garras de Rusia y finalmente unirse a la OTAN y a la Unión Europea -con su formidable ejército, sus exportaciones agrícolas y su destreza tecnológica- sería un impulso gigantesco para una Europa entera y libre. Y si se consigue que Israel vuelva a la mesa de negociaciones para una solución de dos Estados con la Autoridad Palestina -para allanar el camino a la normalización entre el Estado judío y Arabia Saudita-, sería un enorme impulso para un Medio Oriente nuevo y más plural, construido en torno a palestinos, otros árabes e israelíes centrados en fortalecer la resistencia de sus pueblos para el futuro y no su resistencia entre sí y a Occidente. Pero no hace falta hablar árabe, hebreo, persa, ruso o ucraniano para comprender que Hamás, respaldado por Irán, lanzó su guerra para impedir la normalización saudí-israelí y evitar que Irán quedara aislado, y que Vladimir Putin lanzó su guerra para impedir que Ucrania ampliara una Europa entera y libre y evitar que Rusia quedara aislada.



Rusia bajo Putin e Irán bajo su líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, tienen mucho en común, argumentó el experto en Rusia Leon Aron, autor de "Riding the Tiger: La Rusia de Vladimir Putin y los usos de la guerra". "Ambos líderes no tienen nada que ofrecer a sus pueblos más que guerras casi religiosas que les permiten mantenerse en el poder manteniendo a sus países en guerra o preparados para la guerra", me dijo.



Y ambos líderes están apuntando a otros países cuyas aspiraciones son la antítesis de las venenosas identidades de régimen de Rusia e Irán. "Ucrania demuestra que puede existir un país eslavo, ortodoxo, muy próximo a Rusia desde el punto de vista étnico, pero libre, democrático y próspero, con una orientación política y económica occidental y que no necesita un estado de guerra con Occidente ni ser un Estado policial como Bielorrusia o una dictadura militar como Rusia", afirmó Aron.



Normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita

Mientras tanto, la normalización de las relaciones entre el Estado judío y Arabia Saudita, cuna del Islam, allanaría muy probablemente el camino para la normalización entre Israel y el país musulmán más poblado del mundo, Indonesia, así como Malasia y quizá más adelante incluso Pakistán. Demostraría que judíos y musulmanes no están destinados a estar siempre en conflicto y que pueden revivir las relaciones no siempre armoniosas -pero a menudo armoniosas- que sus comunidades disfrutaron durante gran parte de la historia antes del conflicto palestino. Como ya he dicho, nada habría aislado más a Irán.



Y Hamás sabía que si Israel era capaz de normalizarse con Arabia Saudita en términos que satisficieran a la Autoridad Palestina más moderada de Cisjordania y le aportaran importantes ventajas financieras y más legitimidad, el modelo de resistencia de Hamás en Gaza habría quedado totalmente aislado. Así que Hamás lanzó esta guerra sabiendo que traería la muerte y la ruina no sólo a muchos israelíes sino también a muchos más de sus propios civiles inocentes. Repugnante. Irán sabía lo mismo.



Oportunidad para Putin

Todo esto ha creado una gran oportunidad para Putin. Al ayudar a Irán a avivar las llamas de una guerra entre Israel y los apoderados de Irán en Medio Oriente, Putin sabe que está obligando a Estados Unidos a enviar más piezas de repuesto, misiles Patriot y proyectiles de artillería de 155 mm a Israel en lugar de a Ucrania.



La cruda realidad

Israel no puede salir de Gaza y mantener el apoyo occidental sin un socio palestino creíble que gobierne allí, y Ucrania no puede mantener el apoyo occidental a menos que consiga avances sustanciales contra el ejército de Putin este invierno o decida que eso es imposible y acepte algún tipo de trato sucio. Es decir, algún tipo de compromiso territorial con Putin a cambio de una garantía de seguridad de la OTAN y un camino hacia la Unión Europea. Por eso hoy, Estados Unidos debe ayudar a Israel y Ucrania a embotar el eje Rusia-Irán en sus teatros. Pero a la mañana siguiente de sus guerras, Israel y Ucrania van a tener que enfrentarse a decisiones muy difíciles. Porque aunque hoy extendamos grandes cheques a ambos, no serán cheques en blanco. Cada uno de ellos tendrá una fecha de caducidad y requerirá muy pronto algunas decisiones políticas muy dolorosas, como debe ser.

Por Thomas L. Friedman

THE NEW YORK TIMES