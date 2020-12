En San Juan se pudo ver el eclipse ocurrido en 2019. Fue un hecho astronómico histórico

"Eclipse'' proviene del latín "eclipsis'', que a su vez se origina del griego "écleipsis'', que significa desaparición. Esto es precisamente un eclipse: la desaparición transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste ante los ojos de un observador. En términos astronómicos, un eclipse solar ocurre cuando la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del sol en algunas áreas. Esta alineación exacta de los tres cuerpos en el espacio, que conjugan en un mismo punto comenzará mañana lunes, 14 de diciembre, con una fase parcial alrededor de las 11:45 y terminará cuando la Luna descubra totalmente al Sol, alrededor de las 14:45 horas.



Este evento astronómico se verá con precisión en las provincias de Río Negro y Neuquén. Se trata del eclipse solar total.



San Juan lo vivió



Nosotros tuvimos la suerte de tener uno el año pasado, en el mes de julio. Sin dudas ese evento astronómico nos cambió la vida a muchos, después de un acontecimiento que hizo que San Juan se posicionara aún más como la Capital Nacional de la Astronomía y del Astroturismo.



Los eclipses solares son muy frecuentes. Se debe a que la luna tapa el sol y coinciden los planos de las órbitas de ambos objetos. En San Juan se verá un 76% y mientras más nos acerquemos al Sur y a la franja de totalidad, se podrá apreciar mucho mejor. Tendrá una duración de aproximadamente 4 horas todo el eclipse, pero la totalidad se verá a partir de las 13:04 horas. El comienzo de la parcialidad comienza a las 11:38 finalizando cerca de las 15:35 horas. Para poder apreciar la "media luna'' que se forma en el sol es importante tener mucho cuidado a la hora de observarlo. Recordemos que el sol irradia energía que es perjudicial para los seres humanos, por eso nunca hay que mirar al sol directamente, porque pueden haber daños permanentes.



Observación prudente



Hay varias formas de ver el eclipse de manera segura, una de ellas es la proyección de la sombra del eclipse en una espumadera de esas que se utilizan en la cocina. También las cámaras oscuras que a los chicos se les enseñó a construir el año pasado para el eclipse. Los anteojos especiales que compraron o repartieron desde el gobierno que tienen filtro Baader, estos anteojos tienen que estar sin ningún rayón ni nada que no sea seguro. Se utilizan durante toda la parcialidad, y tienen un tiempo de vida de unos 3 años si se cuidan. Otra opción es el filtro de soldador de densidad 12 a 14 que se consiguen en las ferreterías. Para los más experimentados están los filtros para telescopios que solamente se colocan en la parte del espejo, nunca en el ocular, al igual que las cámaras de fotos. Lo que no debe hacerse es utilizar las placas radiográficas, ni los vidrios velados ni ningún otro objeto casero que no son para nada seguro para nuestros ojos, y siempre teniendo en cuenta que toda observación del sol y dale eclipse en el caso de los chicos deben ser acompañadas bajo la supervisión de un adulto.



Actividades



Desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia han organizado varias actividades junto a prestadores de Astroturismo. Uno de ellos es en la aceitera Campo de Olivos en Rivadavia dónde habrá observación del eclipse mediante Telescopios (siempre con protocolos Covid-19), entrega de anteojos para eclipses, un almuerzo y varias sorpresas más a partir de las 11:30 horas de este lunes 14, con previa reserva al 2646255007. Disfrutemos de este evento que no volverá a ocurrir en nuestro país hasta el año 2048 aproximadamente con todos los recaudos necesarios.





Para saber más



El eclipse solar se producirá en el nodo descendente de la órbita de la Luna, con un efecto total en Chile y Argentina, y parcial en gran parte de América del Sur. El inicio del eclipse total se verá en Saavedra (Chile) a las 16:00 UTC (13:00 hora local), y finalizará en Salina del Eje (Argentina) a las 16:25 UTC (13:25 hora local), con una duración de 2 minutos y 4 segundos. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad. Este eclipse total ocurrirá en una estrecha faja de unos 100 km de ancho.

Por Silvina Luna Manrique

Licenciada en Turismo