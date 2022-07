Un lugar paradisíaco en la provincia que debe ser cuidado por su riqueza en flora y fauna donde se desarrolla el ecosistema que los sanjuaninos debemos proteger.



La última semana del mes de junio, un agresivo incendio avanzó peligrosamente por 40 hectáreas de la reserva natural Parque Presidente Sarmiento en el departamento Zonda. Las llamas alcanzaron unos seis metros de altura, tal como informó en detalle DIARIO DE CUYO. La pronta reacción de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable permitió el envío de personal de Bomberos de la Policía de San Juan, que actuó con celeridad junto al equipo de la Brigada de Incendios Forestales, así como de personal de Energía San Juan. Se necesitaron casi 24 horas para lograr extinguir el siniestro. Una semana después, se supo que el origen del mismo estuvo en una falla humana, descartándose que haya sido intencional. No obstante, el jefe de la División Bomberos comisario general Carlos Heredia advirtió que las investigaciones continúan.



PÉRDIDA DE ANIMALES

Para el director del parque, Cristian Piedrahita, los sectores devorados por el fuego eran pastizales compuestos por totora y carrizo, que es una vegetación renovable anualmente por lo que se espera que vuelva a renacer con las primeras lluvias de primavera-verano. Sin embargo, extraoficialmente se supo que murieron calcinados varios animales característicos del lugar, entre los que pueden citarse garzas, patos y teros.



ÁREA PROTEGIDA

Este parque es un Área Natural Protegida, con el objeto de preservar el ecosistema y poner a disposición de los visitantes un espacio para la observación de la flora, fauna y también para recreación, el Parque Provincial Presidente Sarmiento fue creado por Ley 4.768, del 23 de septiembre de 1980, vigente en la actualidad por la Ley Provincial 223-L. A su vez, en el año 2005 fue sancionada la ley provincial N¦ 7586 por la cual este Parque tomó rango de Área Natural Protegida y Reserva de Usos Múltiples. Ubicado en el departamento Zonda, consta de 748 hectáreas, afectadas desde hace años por la sequía que sufre la provincia. En su interior se encuentra el Estero de Zonda, conocido sobre todo como "ciénagas de Zonda'', un sistema de lagunas considerado como el segundo en importancia en la provincia y que surge por las aguas subterráneas alimentadas por el río San Juan y el dique de Ullum. Según los informes de la citada Secretaría de Estado de Ambiente, "son terrenos bajos y pantanosos que alojan agua proveniente de lluvias o filtraciones de ríos y lagunas cercanas''. Por ello, es característica la abundancia de plantas y aves acuáticas "tratándose de un ecosistema único en la provincia y también uno de los pocos humedales de aguas subterráneas del país''.



VALORAR LA NATURALEZA

La misión de este espacio natural es "promover acciones que desarrollen la Flora Silvestre dentro del ecosistema y como recurso natural renovable de uso múltiple, además de contribuir con el equilibrio ecológico zona, promoviendo el conocimiento de especies exóticas y autóctonas de la flora y fauna, a fin de valorar debidamente los fines conservacionistas''.



Paralelamente se busca brindar al público un área de esparcimiento, así como actividades recreativas que estén en consonancia con la finalidad del Parque, que está considerado como un lugar adecuado para la investigación científica de la flora y fauna. Declarado Área Natural Protegida por la ley 7.521, "desde lo ornitológico muestra atractivos ejemplares como garza blanca, jote cabeza colorada, pato maicero, chimango, gallareta chica, tero real, tero común y carpintero real", varios de los cuales, como queda dicho, perecieron a causa del incendio producido.



A su vez los pájaros cantores son pequeños y hay de variedades "como los cortarramas, picos de plata, doraditos limón, varilleros ala amarilla y verdones, entre otros''.



HUMEDAL HISTÓRICO

Según la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas "el humedal presenta sectores que siempre permanecen sumergidos y otros que pueden o no estar descubiertos en función de las fluctuaciones de las aguas y las napas freáticas que los alimentan''. Esto permite que se desarrollen distintos ambientes como monte, humedal y las zonas de transición entre ambos. Asimismo, se asegura que pueden encontrarse como cubierta vegetal especies como jarilla y acacias, retamos, algarrobos y chañares, aunque la especie vegetal más común en el lugar es la totora.



Lógicamente no podemos olvidar que dentro de este espacio del Parque se encuentra un lugar declarado Patrimonio Histórico Nacional ya que en su viaje hacia lo que fue un largo exilio en Chile, Domingo Faustino Sarmiento escribió sobre una roca "On ne tue point les idées'' ("Las ideas no se matan''), y deteniéndose para ello sobre la actual ruta provincial 12. Era el año 1840.





Un paraíso en San Juan

Según las autoridades, el Parque Sarmiento se caracteriza por tener "terrenos bajos y pantanosos que alojan agua proveniente de lluvias o filtraciones de ríos y lagunas cercanas''. Por ello es característica la abundancia de plantas y aves acuáticas "tratándose de un ecosistema único en la provincia y también uno de los pocos humedales de aguas subterráneas del país''.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista

* Fuente: Sistema de Areas Naturales Protegidas de la Provincia de San Juan