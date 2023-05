Carlos III será coronado rey de Inglaterra en la mañana de hoy ante la curiosidad de gran parte del mundo por la tradición milenaria de ese reino.



Si bien la Argentina desde su nacimiento, hace más de 200 años, lo hizo como república, a los ciudadanos de nuestro país no deja de seducirnos "los relatos de princesas y príncipes", tal vez sea, porque llevamos la monarquía hispana en nuestras raíces sociales históricas.



Hoy, sábado, el mundo entero espera con mucha expectativa la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, un evento al que asistan líderes y representantes de todas las casas reales del mundo y será televisado en directo a todo el globo terráqueo.



La ceremonia dará inicio a las 10 de la mañana (hora de Londres), por lo que en la Argentina se transmitirá a partir de las 6 de la mañana por la señal de noticias TN, que contará con especialistas que analizarán todo lo que ocurre, como también incluirá la traducción simultánea de la ceremonia.



ALGO DE HISTORIA

Charles Philip Arthur George nació en Londres, en el Palacio de Buckingham, el 14 de noviembre de 1948, durante el reinado de su abuelo materno, el rey Jorge VI, y tenía tres años cuando su madre ascendió al trono en 1952, lo que lo convirtió en heredero. Su padre fue el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo (nacido como Felipe de Grecia y Dinamarca, primo de la reina de España, Sofía de Grecia y que también, por ser miembro de la Casa Danesa de Glücksburg, es Princesa de Dinamarca), y más tarde llamado Felipe Mountbatten, fue miembro de la Casa Real griega por nacimiento y de la británica por su matrimonio. Como tal, fue el último consorte del Reino Unido de origen regio, al nacer príncipe por derecho propio. Carlos también es "Primo" (así es su trato) del actual rey de España Felipe de Borbón y Grecia, de la reina Margarita de Dinamarca, del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y también con otras casas reales reinantes y no reinantes de Europa.



Carlos fue nombrado príncipe de Gales en 1958 y su investidura se llevó a cabo en 1969. Es el actual rey del Reino Unido y soberano de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones desde su ascenso al trono. Fue el heredero de la Corona y el príncipe de Gales con más años de servicio y, a los 73 años, se convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono británico tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022.



Asumió todas las funciones que se le otorgan como rey, el "minuto cero" de ser firmada el acta de defunción de su antecesora, su madre la reina Isabel II, tras ese tradicional saludo: "The queen is dead, long live the King" (La reina ha muerto, larga vida al Rey).



Si bien Carlos no sólo ostentaba el título de Príncipe de Gales (como heredero al trono), sino también títulos como conde de Chester, duque de Cornualles, duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, señor de las Islas y príncipe y gran senescal de Escocia. Recién este sábado 6 de Mayo, tras meses de periodo de duelo (como se acostumbra), será ratificado sus poderes con la coronación oficial, no sólo, como rey del Reino Unido, sino también como su madre la reina Isabel II, será el soberano de estados independientes, que forman parte de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, 14 ahora, 54 en sus inicios.



¿QUÉ ES LA COMMONWEALTH?

La Commonwealth, la Mancomunidad Británica de Naciones era una organización compuesta por 14 países soberanos independientes y semiindependientes, cuyo objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y económico. ¿Qué implica? Desde 1950 no conlleva que el país en cuestión estuviese sometido a la Corona, sino que aceptaba y respetaba la figura de la monarca o del monarca, a partir de ahora. El origen de la organización se remonta a 1917 cuando se acuñó el término a partir de las Conferencias Imperiales, sustituyendo, así, el Imperio Británico antes "Emperador", ahora "Rey".

"GOD SAVE THE kING"



> Líderes mundiales se reúnen en Londres

Carlos, de 74 años, y su esposa Camila serán coronados en la abadía londinense de Westminster en una brillante, pero solemne, ceremonia religiosa con tradiciones que se remontan a unos 1.000 años, seguida de una procesión, resplandeciente de pompa y esplendor. Los seguidores de la realeza se han congregado en The Mall, el gran bulevar que conduce al Palacio de Buckingham, y varios jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo han ido llegando a la capital británica antes del acontecimiento de este sábado.



"Es un honor representar a Estados Unidos en este momento histórico y celebrar la relación especial entre nuestros países", dijo en Twitter la primera dama estadounidense, Jill Biden, antes de partir hacia Reino Unido. Biden será uno de los líderes mundiales que asistirán al evento.



Ayer, Carlos mantuvo una reunión con los líderes de la Mancomunidad de Naciones, la asociación voluntaria de 56 países que él también preside, mientras que también saludará a los primeros ministros y representantes reales de los otros 14 territorios en los que es jefe de Estado, entre ellos Australia y Canadá.



Los líderes de Australia y Nueva Zelanda jurarán lealtad al rey en su coronación de hoy sábado, aunque ambos son republicanos de toda la vida que no se privan de dejar claras sus posiciones.



Con el telón de fondo de la crisis del costo de la vida, cierto escepticismo público y en una época moderna en la que se plantean interrogantes sobre el futuro de la institución, su papel y sus finanzas, el acto de hoy será de menor envergadura que el anterior, hace 70 años.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista